Экономика

Путин рассказал россиянам о пользе повышения налогов

2 минуты чтения 18:22 | Обновлено: 19:01
Граждане России отнесутся с пониманием к повышению налогов, если государство выполнит все социальные обязательства и обеспечит обороноспособность страны, заявил на заседании Госсовета Владимир Путин.

«Если мы все вместе обеспечим снижение «серых» зон в экономике, если мы обеспечим целенаправленную поддержку критически важных отраслей и предприятий, выполним все социальные обязательства перед людьми и решим вопросы обеспечения безопасности и обороноспособности страны, сохраним сбалансированность бюджета и экономики, тогда будет полное понимание среди людей того, что мы делаем, и, соответственно, поддержка», — добавил Путин.

Он также с уверенностью отметил, что увеличение фискальной нагрузки положительно отразится на экономической ситуации в стране. Путин добавил, что повышение налогов даже в итоге улучшит материальное положение россиян.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
Экономика19 минут чтения

Месяцем ранее, 22 ноября, в Кремле прошла серия совещаний, на которых, по данным Financial Times, обсуждались рекомендации для государственных и провластных СМИ о том, как освещать повышение налогов в России. Тогда изданиям, подконтрольным Кремлю,  предложили возложить ответственность за рост налогов на Запад, подчеркивая, что он «не заинтересован в мирном урегулировании» войны в Украине.

Госдума приняла закон о поэтапном повышении с 1 января 2026 года налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% . В ближайшие три года, по расчетам правительства, повышение НДС принесет федеральному бюджету 4,423 триллиона рублей дополнительных доходов.

