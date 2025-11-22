EN
Кремль решил обвинить Запад в росте налогов в России

2 минуты чтения 16:02

В Кремле прошла серия совещаний, на которых обсуждались рекомендации для государственных и провластных СМИ по освещению повышения налогов в стране. По данным Financial Times, встречи проводились на фоне подготовки и принятия нового бюджета.

Собеседники издания рассказали, что в совещаниях участвовали высокопоставленные чиновники, включая первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. По их данным, состоялось несколько встреч, что указывает на серьезную обеспокоенность российских властей возможной общественной реакцией на рост налогов.

Одна из самых страшных судебных ошибок
Одна из самых страшных судебных ошибок
Женщина получила два пожизненных срока за убийство своих детей. Доказательств не хватало, но суд поверил эксперту-женоненавистнику
Мир20 минут чтения

По словам двух источников, знакомых с ходом обсуждений, совещания проходили в преддверии внесения и принятия нового бюджета. Документ предусматривает повышение ставки НДС с 20% до 22%. На одном из заседаний присутствовали представители государственных СМИ, которым передали перечень рекомендаций по освещению этой темы. Как отмечают журналисты, посещавшие подобные встречи ранее, такие методички не являются редкостью. 

Согласно рекомендациям, подконтрольным Кремлю СМИ предлагается возложить ответственность за рост налогов в России на Запад, подчеркивая, что он «не заинтересован в мирном урегулировании»в Украине. Среди фраз, рекомендованных для использования провластными журналистами, вопрос «ваши деньги или ваша жизнь?» и тезис «нет ничего важнее безопасности».

В то же время в рекомендациях АП прессе предписано «воздерживаться от высмеивания милитаристских заявлений лидеров Европы и НАТО» и не отрицать «серьезность их намерений». 

При этом прокремлевской прессе велели избегать упоминаний Владимира Путина в материалах о повышении НДС и делать акцент на «позитивных» аспектах нового бюджета, включая повышение ставок для игорного бизнеса.

«Они действительно обеспокоены тем, чтобы не нагнетать обстановку и усиливать позитив», — сказал один из источников издания. 

Лучший на своем курсе
Лучший на своем курсе
Загадочное убийство перспективного выпускника бизнес-школы раскрыли лишь спустя десятилетия — благодаря флаеру и телешоу
Криминал16 минут чтения

Первой о существовании методички сообщила «Медуза», уточнив, что авторы рекомендаций предполагают сформировать у россиян ощущение внешней угрозы и, как следствие, запроса на рост инвестиций в безопасность.

По оценке Financial Times, необходимость отдельной кампании по разъяснению непопулярных фискальных решений указывает на сужение возможностей экономического маневра. Немецкий экономист Янис Клюге считает нереалистичным сокращение военных расходов, заложенное в бюджет, если боевые действия продолжатся. Как напоминает «Агентство», Путин обещал не повышать налоги до 2030 года.

