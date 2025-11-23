СМИ рассказали о возможных компромиссах США и Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров допустил, что президент страны Владимир Зеленский, вероятно, согласится пойти на компромисс в территориальных вопросах. Об этом пишет колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус со ссылкой на анонимные источники.

По его данным, речь идет в частности о Донецкой области. Кроме того, Украина может согласиться на ограничение численности своей армии до 600 тысяч человек. В то же время, отмечает Игнатиус, это требование вызвало массовые возражения, а неназванный американский чиновник заявил колумнисту, что в итоговом мирном соглашении это ограничение могут смягчить или вовсе убрать, поскольку оно «фактически не влияет на баланс сил, который в любом случае сильно выгоден России».

Кроме того, американские чиновники признали, что «гарантии безопасности пока недостаточно надежны». Россия, по их мнению, продолжит сопротивляться размещению в Украине европейских миротворцев, поэтому в качестве альтернативных гарантий официальные лица США рассматривают возможность предоставить Украине «Томагавки». Они уверены, что Украина не будет использовать эти ракеты превентивно против России, поскольку в этом случае Киев лишится поддержки США и Европы.

«Суверенитет Украины не может быть поставлен под угрозу. Это открыло бы шлюзы в Европу. Мы не хотим видеть распад Украины», — заявил неназванный источник Игнатиуса.

Также его источники рассказали, что причиной появления мирного плана США стало ощущение, что недавние поражения ВСУ на поле боя в Донецкой области и коррупционный скандал в Киеве привели Украину к переломному моменту. В то же время Россия испытывает растущее экономическое давление и, возможно, предпочтет закончить войну, нежели продолжать боевые действия в течение двух лет, которые могут потребоваться для полного захвата Донецкой области.

Игнатиус отметил, что Зеленскому предстоит сделать «самый мучительный выбор за все время его президентства». Так, по его мнению, некоторые украинцы не простят Зеленскому возможную передачу России территорий в Донецкой области, а его отказ от этого будет означать продолжение войны.