EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Выступивший против войны соратник Путина предложил провести масштабные реформы и амнистии

2 минуты чтения 01:05 24 декабря

Бывший замглавы администрации президента (АП) Дмитрий Козак предложил Владимиру Путину провести в России масштабные реформы. Они должны были включать в себя изменения в экономике и судебной системе. Также перемены коснулись бы правоохранительных органов, сообщает РБК.

Собственное видение будущего страны Козак представил Путину в сентябре 2025 года, за несколько дней до ухода в отставку с должности замглавы АП. Подлинность документа подтвердили два независимых источника, с которыми общалось издание.

Козак объяснял необходимость реформ тем, что над Россией нависли угрозы полного торгового эмбарго и снижения уровня жизни на фоне «деградации социальной и производственной инфраструктуры». Отдельно Козак отмечал игнорирование личных прав и интересов граждан.

Экономическая реформа предполагала масштабную декриминализацию экономических преступлений. Также Козак предлагал пересмотреть некоторые решения, по которым активы физических и юридических лиц изымались в пользу государства.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
Экономика19 минут чтения

Отдельно Козак настаивал на повышении независимости судебной системы через существенное повышение денежного содержания судей и работников судов. Также вмешательство в работу судей он предложил приравнять к тяжким преступлениям.

Реформа правоохранительной системы по плану Козака предполагала «полную деполитизацию» работы спецслужб вместе с повышением денежного довольствия для силовиков, работающих «в условиях кадрового дефицита и низких зарплат». 

Вместе с этим Козак предлагал Путину провести масштабную амнистию для всех россиян, осужденных за ненасильственные преступления. Таким образом, амнистированными оказались бы и граждане, преследуемые за политические преступления. Однако Путин предложенные реформы отверг, после чего Козак ушел в отставку.

Козак является давним соратником Путина. В 1990-х годах они вместе работали в администрации Санкт-Петербурга при первом мэре города Анатолии Собчаке. После назначения Путина премьер-министром в 1999 году Козак стал замруководителя АП.

21 февраля 2022 года на заседании Совета безопасности Козак выступил против начала так называемой «СВО». В первые дни войны он также отказался выполнить прямое указание Путина и потребовать капитуляции Украины. При этом Козак заявил, что готов к аресту или расстрелу за свое неповиновение.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
00:01 24 декабря
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Экономика
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
00:01
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01 22 декабря
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Политика
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
00:01 21 декабря
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Политика
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
00:01 20 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян