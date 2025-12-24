Выступивший против войны соратник Путина предложил провести масштабные реформы и амнистии

Бывший замглавы администрации президента (АП) Дмитрий Козак предложил Владимиру Путину провести в России масштабные реформы. Они должны были включать в себя изменения в экономике и судебной системе. Также перемены коснулись бы правоохранительных органов, сообщает РБК.

Собственное видение будущего страны Козак представил Путину в сентябре 2025 года, за несколько дней до ухода в отставку с должности замглавы АП. Подлинность документа подтвердили два независимых источника, с которыми общалось издание.

Козак объяснял необходимость реформ тем, что над Россией нависли угрозы полного торгового эмбарго и снижения уровня жизни на фоне «деградации социальной и производственной инфраструктуры». Отдельно Козак отмечал игнорирование личных прав и интересов граждан.

Экономическая реформа предполагала масштабную декриминализацию экономических преступлений. Также Козак предлагал пересмотреть некоторые решения, по которым активы физических и юридических лиц изымались в пользу государства.

Отдельно Козак настаивал на повышении независимости судебной системы через существенное повышение денежного содержания судей и работников судов. Также вмешательство в работу судей он предложил приравнять к тяжким преступлениям.

Реформа правоохранительной системы по плану Козака предполагала «полную деполитизацию» работы спецслужб вместе с повышением денежного довольствия для силовиков, работающих «в условиях кадрового дефицита и низких зарплат».

Вместе с этим Козак предлагал Путину провести масштабную амнистию для всех россиян, осужденных за ненасильственные преступления. Таким образом, амнистированными оказались бы и граждане, преследуемые за политические преступления. Однако Путин предложенные реформы отверг, после чего Козак ушел в отставку.

Козак является давним соратником Путина. В 1990-х годах они вместе работали в администрации Санкт-Петербурга при первом мэре города Анатолии Собчаке. После назначения Путина премьер-министром в 1999 году Козак стал замруководителя АП.

21 февраля 2022 года на заседании Совета безопасности Козак выступил против начала так называемой «СВО». В первые дни войны он также отказался выполнить прямое указание Путина и потребовать капитуляции Украины. При этом Козак заявил, что готов к аресту или расстрелу за свое неповиновение.