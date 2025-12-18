СМИ: отказавшийся требовать капитуляции Украины Козак говорил Путину о готовности к аресту и расстрелу

Бывший тогда замглавы администрации президента Дмитрий Козак в первые дни войны отказался выполнить прямое указание Владимира Путина и потребовать капитуляции Украины. При этом он заявил последнему, что готов к аресту или расстрелу за свое неповиновение. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники.

По их словам, перед самым началом российского вторжения в Украину Козак письменно доложил Путину о вероятных негативных последствиях такого шага. Среди прочего в записке упоминалось возможное вступление в НАТО Финляндии и Швеции, которые действительно стали членами Североатлантического альянса в 2022 и 2024 годах соответственно.

21 февраля 2022 года, за три дня до начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, Козак выступил в закрытой части заседания Совбеза, заявив, что украинцы будут ожесточенно сопротивляться. Он также предупреждал, что геополитическое положение и экономика России пострадают из-за войны. После этого, по словам собеседников издания, Путин попросил всех, кроме Козака и постоянных членов Совбеза удалиться, а замглавы АП предложил повторить сказанное.

Затем Путин отпустил всех присутствовавших, оставшись наедине с продолжавшим стоять за трибуной Козаком. «Что это?» и «Почему вы против этого?» спросил его Путин, на что тот снова повторил свои тезисы.

Советская Россия проиграла Латвии войну Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику Политика 25 минут чтения

Сам Козак позже рассказывал знакомым, что через несколько часов после начала вторжения он говорил по телефону с бывшим тогда главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и сказал ему, что будет добиваться мирного урегулирования путем переговоров, как можно быстрее.

На второй день войны Козак, по данным NYT, начал переговоры о прекращении огня с помощником украинского президента Владимира Зеленского Давидом Арахамией. По словам источников издания, речь шла о соглашении, предусматривающем гарантии безопасности Украины со стороны России и вывод российских войск со всей украинской территории, за исключением Крыма и Донбасса.

Эта попытка урегулирования привела Путина в бешенство, рассказали собеседники издания. По их словам, после телефонного брифинга, который Козак провел для Путина 25 февраля 2022 года, последний обвинил его в превышении полномочий и потребовал сообщить украинской стороне, что Москва будет вести переговоры только о капитуляции Киева.

На это Козак ответил, что не может вести переговоры, не зная их конечных целей, так как Путин решил резко изменить переговорную позицию. Тогда Путин снова потребовал вести переговоры в соответствии с его указаниями, но Козак еще раз отказался, добавив, что готов к аресту и расстрелу за это.

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали Криминал 15 минут чтения

Впрочем, уже к концу этого разговора Козак все же согласился выполнить приказ Путина и в его присутствии позвонил Арахамии. От переговоров о капитуляции Украины представитель Киева тогда отказался.

Уже на следующий день первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко сообщил Козаку, что дальнейшие переговоры с Украиной будет вместо него вести бывший министр культуры и помощник Путина Владимир Мединский.

Несмотря на опалу Козак продолжил работу на своем посту. Позднее Путин поручил ему подготовить предложения по улучшению экономического климата в России. Козак выполнил поручение, предложив прекратить войну и провести внутренние реформы.

В сентябре 2025 года Дмитрий Козак ушел в отставку с поста замглавы АП и покинул Россию. Перед этим он, как сообщало «Агентство», написал Путину новое письмо с жесткой критикой войны. Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремлю об этом письме «ничего неизвестно».