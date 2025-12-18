EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: отказавшийся требовать капитуляции Украины Козак говорил Путину о готовности к аресту и расстрелу

2 минуты чтения 16:21 | Обновлено: 16:47
СМИ: отказавшийся требовать капитуляции Украины Козак говорил Путину о готовности к аресту и расстрелу

Бывший тогда замглавы администрации президента Дмитрий Козак в первые дни войны отказался выполнить прямое указание Владимира Путина и потребовать капитуляции Украины. При этом он заявил последнему, что готов к аресту или расстрелу за свое неповиновение. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники.

По их словам, перед самым началом российского вторжения в Украину Козак письменно доложил Путину о вероятных негативных последствиях такого шага. Среди прочего в записке упоминалось возможное вступление в НАТО Финляндии и Швеции, которые действительно стали членами Североатлантического альянса в 2022 и 2024 годах соответственно.

21 февраля 2022 года, за три дня до начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, Козак выступил в закрытой части заседания Совбеза, заявив, что украинцы будут ожесточенно сопротивляться. Он также предупреждал, что геополитическое положение и экономика России пострадают из-за войны. После этого, по словам собеседников издания, Путин попросил всех, кроме Козака и постоянных членов Совбеза удалиться, а замглавы АП предложил повторить сказанное.

Затем Путин отпустил всех присутствовавших, оставшись наедине с продолжавшим стоять за трибуной Козаком. «Что это?» и «Почему вы против этого?» спросил его Путин, на что тот снова повторил свои тезисы.

Советская Россия проиграла Латвии войну
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
Политика25 минут чтения

Сам Козак позже рассказывал знакомым, что через несколько часов после начала вторжения он говорил по телефону с бывшим тогда главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и сказал ему, что будет добиваться мирного урегулирования путем переговоров, как можно быстрее.

На второй день войны Козак, по данным NYT, начал переговоры о прекращении огня с помощником украинского президента Владимира Зеленского Давидом Арахамией. По словам источников издания, речь шла о соглашении, предусматривающем гарантии безопасности Украины со стороны России и вывод российских войск со всей украинской территории, за исключением Крыма и Донбасса.

Эта попытка урегулирования привела Путина в бешенство, рассказали собеседники издания. По их словам, после телефонного брифинга, который Козак провел для Путина 25 февраля 2022 года, последний обвинил его в превышении полномочий и потребовал сообщить украинской стороне, что Москва будет вести переговоры только о капитуляции Киева.

На это Козак ответил, что не может вести переговоры, не зная их конечных целей, так как Путин решил резко изменить переговорную позицию. Тогда Путин снова потребовал вести переговоры в соответствии с его указаниями, но Козак еще раз отказался, добавив, что готов к аресту и расстрелу за это.

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
Криминал15 минут чтения

Впрочем, уже к концу этого разговора Козак все же согласился выполнить приказ Путина и в его присутствии позвонил Арахамии. От переговоров о капитуляции Украины представитель Киева тогда отказался.

Уже на следующий день первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко сообщил Козаку, что дальнейшие переговоры с Украиной будет вместо него вести бывший министр культуры и помощник Путина Владимир Мединский.

Несмотря на опалу Козак продолжил работу на своем посту. Позднее Путин поручил ему подготовить предложения по улучшению экономического климата в России. Козак выполнил поручение, предложив прекратить войну и провести внутренние реформы.

В сентябре 2025 года Дмитрий Козак ушел в отставку с поста замглавы АП и покинул Россию. Перед этим он, как сообщало «Агентство», написал Путину новое письмо с жесткой критикой войны. Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремлю об этом письме «ничего неизвестно».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Пресс-служба администрации президента РФ

Посмотрите другие материалы

Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Цены на нефть рухнули
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
Цены на нефть рухнули
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников