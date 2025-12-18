СМИ: отказавшийся требовать капитуляции Украины Козак говорил Путину о готовности к аресту и расстрелу

Бывший тогда замглавы администрации президента Дмитрий Козак в первые дни войны отказался выполнить прямое указание Владимира Путина и потребовать капитуляции Украины. При этом он заявил последнему, что готов к аресту или расстрелу за свое неповиновение. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники.
По их словам, перед самым началом российского вторжения в Украину Козак письменно доложил Путину о вероятных негативных последствиях такого шага. Среди прочего в записке упоминалось возможное вступление в НАТО Финляндии и Швеции, которые действительно стали членами Североатлантического альянса в 2022 и 2024 годах соответственно.
21 февраля 2022 года, за три дня до начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, Козак выступил в закрытой части заседания Совбеза, заявив, что украинцы будут ожесточенно сопротивляться. Он также предупреждал, что геополитическое положение и экономика России пострадают из-за войны. После этого, по словам собеседников издания, Путин попросил всех, кроме Козака и постоянных членов Совбеза удалиться, а замглавы АП предложил повторить сказанное.
Затем Путин отпустил всех присутствовавших, оставшись наедине с продолжавшим стоять за трибуной Козаком. «Что это?» и «Почему вы против этого?» спросил его Путин, на что тот снова повторил свои тезисы.
Сам Козак позже рассказывал знакомым, что через несколько часов после начала вторжения он говорил по телефону с бывшим тогда главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и сказал ему, что будет добиваться мирного урегулирования путем переговоров, как можно быстрее.
На второй день войны Козак, по данным NYT, начал переговоры о прекращении огня с помощником украинского президента Владимира Зеленского Давидом Арахамией. По словам источников издания, речь шла о соглашении, предусматривающем гарантии безопасности Украины со стороны России и вывод российских войск со всей украинской территории, за исключением Крыма и Донбасса.
Эта попытка урегулирования привела Путина в бешенство, рассказали собеседники издания. По их словам, после телефонного брифинга, который Козак провел для Путина 25 февраля 2022 года, последний обвинил его в превышении полномочий и потребовал сообщить украинской стороне, что Москва будет вести переговоры только о капитуляции Киева.
На это Козак ответил, что не может вести переговоры, не зная их конечных целей, так как Путин решил резко изменить переговорную позицию. Тогда Путин снова потребовал вести переговоры в соответствии с его указаниями, но Козак еще раз отказался, добавив, что готов к аресту и расстрелу за это.
Впрочем, уже к концу этого разговора Козак все же согласился выполнить приказ Путина и в его присутствии позвонил Арахамии. От переговоров о капитуляции Украины представитель Киева тогда отказался.
Уже на следующий день первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко сообщил Козаку, что дальнейшие переговоры с Украиной будет вместо него вести бывший министр культуры и помощник Путина Владимир Мединский.
Несмотря на опалу Козак продолжил работу на своем посту. Позднее Путин поручил ему подготовить предложения по улучшению экономического климата в России. Козак выполнил поручение, предложив прекратить войну и провести внутренние реформы.
В сентябре 2025 года Дмитрий Козак ушел в отставку с поста замглавы АП и покинул Россию. Перед этим он, как сообщало «Агентство», написал Путину новое письмо с жесткой критикой войны. Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремлю об этом письме «ничего неизвестно».