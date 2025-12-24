EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Подготовка к Рождеству показала преимущество женщин над мужчинами

2 минуты чтения 21:14

Четыре года подряд платформа Google демонстрирует повторяющуюся закономерность в поисковых запросах. Женщины начинают планировать покупку рождественских подарков намного раньше мужчин, рассказал специалист по обработке данных Седрик Шерер.

Шерер проанализировал уровень интереса к покупке подарков на Рождество, отталкиваясь от того, насколько часто пользователи вводят поисковый запрос: «Рождественский подарок мужу». Данные отбирались с 18 ноября по 24 декабря. Результаты показали, что женщины активно подбирают подарки своим мужьям уже в середине декабря. Пик поисковых запросов приходится на 17 декабря. 

В свою очередь мужчины начинали интересоваться покупками практически в канун Рождества. Поисковой запрос по фразе «Рождественский подарок жене» достигал пиковых значений за несколько дней до праздника, часто 21-22 декабря.

Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
Мир11 минут чтения

Подобная закономерность повторяется четыре года подряд: Шерер анализировал данные сразу с 2020 по 2024 год. 

«Приятное напоминание о том, насколько предсказуемым может быть коллективное поведение при приближении крайнего срока», — отметил специалист. 

Ранее появились результаты крупного международного исследования. Повседневный сексизм может оказывать долговременное физическое воздействие на мозг женщин, оставляя «шрамы». К таким выводам ученые пришли после того, как проанализировали около восьми тысяч МРТ-сканов женщин из 29 стран.

В обществах с высоким уровнем гендерного неравенства у женщин наблюдается истончение коры головного мозга в тех зонах, которые отвечают за эмоциональную регуляцию, устойчивость к стрессу и риск развития депрессии и посттравматического стрессового расстройства.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
00:01
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Экономика
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
00:01 23 декабря
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01 22 декабря
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Политика
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
00:01 21 декабря
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Политика
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
00:01 20 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников