Подготовка к Рождеству показала преимущество женщин над мужчинами

Четыре года подряд платформа Google демонстрирует повторяющуюся закономерность в поисковых запросах. Женщины начинают планировать покупку рождественских подарков намного раньше мужчин, рассказал специалист по обработке данных Седрик Шерер.

Шерер проанализировал уровень интереса к покупке подарков на Рождество, отталкиваясь от того, насколько часто пользователи вводят поисковый запрос: «Рождественский подарок мужу». Данные отбирались с 18 ноября по 24 декабря. Результаты показали, что женщины активно подбирают подарки своим мужьям уже в середине декабря. Пик поисковых запросов приходится на 17 декабря.

В свою очередь мужчины начинали интересоваться покупками практически в канун Рождества. Поисковой запрос по фразе «Рождественский подарок жене» достигал пиковых значений за несколько дней до праздника, часто 21-22 декабря.

Подобная закономерность повторяется четыре года подряд: Шерер анализировал данные сразу с 2020 по 2024 год.

«Приятное напоминание о том, насколько предсказуемым может быть коллективное поведение при приближении крайнего срока», — отметил специалист.

