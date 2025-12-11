EN
Ученые рассказали о «шрамах на мозге» женщин из-за сексизма

2 минуты чтения 15:16

Повседневный сексизм может оказывать долговременное физическое воздействие на мозг женщин, пишет Би-би-си со ссылкой на крупное международное исследование.

Такой вывод ученым позволил сделать анализ около восьми тысяч МРТ-сканов женщин из 29 стран. Они обнаружили, что в обществах с высоким уровнем гендерного неравенства у женщин наблюдается истончение коры головного мозга в тех зонах, которые отвечают за эмоциональную регуляцию, устойчивость к стрессу и риск развития депрессии и посттравматического стрессового расстройства.

Исследователи связывают эти изменения с хроническим стрессом, возникающим при жизни в условиях систематического и часто незаметного давления. Неравенство буквально действует так, будто «оставляет шрам на мозге», поясняет психиатр Николас Кроссли.

23 удара молотком
23 удара молотком
Мужчину обвинили в убийстве соседки и ее сына. Он долго жаловался на шум и пришел разобраться
Криминал3 минуты чтения

По данным входящей в ООН организации UN Women, почти каждая третья женщина в мире сталкивалась с физическим или сексуализированным насилием. Однако гендерная дискриминация регулярно проявляется и в повседневных ситуациях, подчеркивает Би-би-си. Например, это могут быть снисходительные или уничижительные комментарии в адрес женщин или даже так называемый «доброжелательный» сексизм, когда женщинам приписывают врожденную эмоциональность или мягкость, а мужчинам — рациональность и склонность к доминированию.

Последствия такого неравенства затрагивают и мужчин. По словам социолога Патрисии Хоман, сексизм формирует жесткие нормы маскулинности: стремление к доминированию, подавление эмоций и склонность к риску. Эти установки связаны с ухудшением психического здоровья, ростом насилия, злоупотреблением алкоголем и отказом обращаться за медицинской помощью. Крупный метаанализ с участием более 19 тысяч мужчин показал, что приверженность таким моделям поведения связана с более высоким уровнем психологических проблем.

Таким образом, гендерное равенство способно улучшить здоровье всего населения, резюмируют специалисты. Уже сейчас очевидно, что в странах с более высоким уровнем равноправия показатели женской депрессии ниже, а женщины, занимающие руководящие посты, чаще продвигают инвестиции в здравоохранение, образование и соцподдержку. Эти меры, по словам экспертов, могут снижать уровень хронического стресса и улучшать качество жизни как женщин, так и мужчин.

