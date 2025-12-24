EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Мужчину обвинили в многолетних изнасилованиях накачанной наркотиками жены и хранении детской порнографии

2 минуты чтения 09:48

Жителя Англии, 49-летнего Филипа Янга, обвинили в том, что он в течение 13 лет накачивал свою теперь уже бывшую жену наркотиками и насиловал ее. Обвинения также предъявили еще пяти людям. Янга отправили под арест, остальных фигурантов отпустили под залог, сообщают The Independent, The Telegraph, The New York Post и Би-би-си.

По их данным, мужчине предъявлено обвинение в 56 сексуализированных преступлениях, включая 11 случаев изнасилования и столько же случаев применения наркотиков для совершения полового акта, в отношении Джоанн Янг, которая отказалась от права на анонимность в ходе расследования. По версии прокуратуры, эти преступления Филип Янг совершил в период с 2010 по 2023 годы.

Отмечается, что Янг является бывшим политиком — он занимал должность муниципального советника от Консервативной партии в период с 2007 по 2010 год — и имеет троих детей. Его также обвиняют в вуайеризме и хранении более 200 порнографических изображений, в том числе с детьми и животными, а также изображений изнасилований и убийств.

Самая известная серийная убийца в России
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
Криминал14 минут чтения

Остальным фигурантам предъявили обвинения в сексуализированном насилии, изнасилованиях, домогательствах и хранении изображений «экстремистского характера». Следователи пытаются установить личность еще одного мужчины, которого подозревают в причастности к преступлениям. Никто из фигурантов не признал свою вину.

Накануне обвиняемые предстали перед судом в английском городе Суиндон. Председатель коллегии судей Мартин Кларк заявил на заседании, что дело Янга слишко серьезное, чтобы рассматривать его в мировом суде, поэтому оно будет передано в Королевский суд присяжных. Ближайшее слушание назначено на 23 января.

Отпущенным на свободу фигурантам запретили приближаться к дому Джоанн Янг или пытаться с ней связаться прямым или косвенным образом. В противном случае Кларк пригрозил отправить их под арест.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
00:01
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Экономика
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
00:01 23 декабря
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01 22 декабря
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Политика
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
00:01 21 декабря
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Политика
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
00:01 20 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян