Мужчину обвинили в многолетних изнасилованиях накачанной наркотиками жены и хранении детской порнографии

Жителя Англии, 49-летнего Филипа Янга, обвинили в том, что он в течение 13 лет накачивал свою теперь уже бывшую жену наркотиками и насиловал ее. Обвинения также предъявили еще пяти людям. Янга отправили под арест, остальных фигурантов отпустили под залог, сообщают The Independent, The Telegraph, The New York Post и Би-би-си.

По их данным, мужчине предъявлено обвинение в 56 сексуализированных преступлениях, включая 11 случаев изнасилования и столько же случаев применения наркотиков для совершения полового акта, в отношении Джоанн Янг, которая отказалась от права на анонимность в ходе расследования. По версии прокуратуры, эти преступления Филип Янг совершил в период с 2010 по 2023 годы.

Отмечается, что Янг является бывшим политиком — он занимал должность муниципального советника от Консервативной партии в период с 2007 по 2010 год — и имеет троих детей. Его также обвиняют в вуайеризме и хранении более 200 порнографических изображений, в том числе с детьми и животными, а также изображений изнасилований и убийств.

Остальным фигурантам предъявили обвинения в сексуализированном насилии, изнасилованиях, домогательствах и хранении изображений «экстремистского характера». Следователи пытаются установить личность еще одного мужчины, которого подозревают в причастности к преступлениям. Никто из фигурантов не признал свою вину.

Накануне обвиняемые предстали перед судом в английском городе Суиндон. Председатель коллегии судей Мартин Кларк заявил на заседании, что дело Янга слишко серьезное, чтобы рассматривать его в мировом суде, поэтому оно будет передано в Королевский суд присяжных. Ближайшее слушание назначено на 23 января.

Отпущенным на свободу фигурантам запретили приближаться к дому Джоанн Янг или пытаться с ней связаться прямым или косвенным образом. В противном случае Кларк пригрозил отправить их под арест.