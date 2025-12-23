EN
Криминал

Школьника заподозрили в убийстве матери и нападении на младшего брата

2 минуты чтения 14:39

Следственный комитет в Краснодарском крае возбудил уголовное дело против 17-летнего подростка, имя которого не называется, по статьям об убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В пресс-релизе сказано, что накануне вечером подросток был дома в Сочи вместе с матерью. Между ними произошел конфликт, в ходе которого юноша напал на мать с ножом и нанес ей удары по жизненно важным органам.

После этого школьник позвал своего младшего брата, который гулял на улице. Он нанес мальчику несколько ударов в живот, но тот успел убежать из квартиры и позвать на помощь соседей. Когда в дом приехала полиция, силовики обнаружили тела женщины и напавшего на нее сына. В СК заявили, что причина смерти подростка устанавливается, однако телеграм-каналы Mash и Baza утверждают, что, по предварительным данным, он совершил самоубийство.

По данным Baza, матери нападавшего было 48 лет, ее звали Елена. Его брату — 11 лет. Также, как пишет телеграм-канал, у подростка есть 14-летняя сестра, которая в момент случившегося находилась в школе. Его отец, 43-летний Даниил, был в это время на работе. Baza утверждает, что перед тем, как покончить с собой, подросток вышел в подъезд.

Кроме того, знакомые семьи рассказали телеграм-каналу, что родители запрещали детям пользоваться соцсетями, поэтому те были вынуждены скрывать свои аккаунты. В то же время соседи отметили, что не замечали за семьей странностей и проблем.

Baza добавила, что 11-летнего мальчика доставили в больницу, он находится в реанимации. Официально о его состоянии не сообщалось.

