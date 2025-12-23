СМИ рассказали о расколе в администрации Трампа из-за войны в Украине

Между спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и госсекретарем Марко Рубио произошел раскол из-за разных взглядов на завершение войны в Украине и на то, насколько можно доверять обещаниям России. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на более чем 10 анонимных источников.

«Кажется, они совершенно по-разному мыслят. А если у вас нет общего понимания проблем и вашего противника в переговорах, ничего хорошего из этого не выйдет», — рассказал изданию бывший посол США в России Александр Вершбоу.

Как пишет NBC News, Уиткофф следует указанию Трампа завершить войну и настаивает на мирном соглашении, которое обязало бы Украину уступить территории и согласиться на риски в плане своей будущей безопасности. Рубио вместе с некоторыми другими чиновниками из администрации президента выступает за усиление экономического и военного давления на Россию, чтобы заставить Владимира Путина пойти на уступки.

В качестве примера раскола издание приводит подготовку к переговорам по Украине в Женеве. Тогда Рубио должен был участвовать во встрече с украинскими официальными лицами в Швейцарии, но Уиткофф выехал раньше, не сообщив о своих планах госсекретарю и другим представителям Госдепартамента. Это, по мнению некоторых чиновников, было попыткой опередить Рубио и вести переговоры с Украиной так, как Уиткофф сочтет нужным.

Еще один пример, о котором рассказал NBC News, — встреча Уиткоффа и Рубио с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в апреле этого года. Тогда Рубио должен был вылететь в Париж на переговоры по Украине, но перед отъездом его команда узнала, что Уиткофф организовал личную встречу с Макроном. Рубио попросил разрешения присоединиться к встрече, но французский МИД заявил, что Уиткофф должен дать свое согласие. Для Рубио это было унижением, пишет издание. Его помощники долго не могли связаться с Уиткоффом, но в итоге тот разрешил присоединиться к переговорам.

Кроме того, в конце ноября Уиткофф организовал встречу с украинской делегацией во Флориде, о которой Рубио узнал только тогда, когда представители Украины расспросили об этом его команду.

«Уиткофф понимает, что видение Рубио России сильно отличается от его собственного, и поскольку он человек амбициозный и всегда был близок к Трампу, он считает, что может добиться своего», — считает бывший посол США в Украине Джон Хербст.

При этом пресс-секретарь Госдепартамента Томми Пиготт опроверг информацию о том, что Рубио и Уиткофф не могут найти общий язык и, в частности, то, что Уиткофф пытался помешать госсекретарю присутствовать на встрече в Париже.

Помимо этого, причиной раскола между Рубио и Уиткоффом стали вопросы безопасности. Так, некоторые сотрудники администрации Трампа усомнились в необходимости использовать личный самолет Уиткоффа для зарубежных дипломатических поездок, тогда как обычно американские дипломаты используют правительственный флот.

NBC News пишет, что после проверки в мае в самолете Уиткоффа установили защищенную линию связи, однако некоторые чиновники опасаются, что он все еще может пользоваться незащищенными каналами. Особенно остро этот вопрос встал, когда СМИ опубликовали утечку разговоров Уиткоффа с помощником Путина Юрием Ушаковым.