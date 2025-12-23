EN
СМИ рассказали о расколе в администрации Трампа из-за войны в Украине

2 минуты чтения 08:03

Между спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и госсекретарем Марко Рубио произошел раскол из-за разных взглядов на завершение войны в Украине и на то, насколько можно доверять обещаниям России. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на более чем 10 анонимных источников.

«Кажется, они совершенно по-разному мыслят. А если у вас нет общего понимания проблем и вашего противника в переговорах, ничего хорошего из этого не выйдет», — рассказал изданию бывший посол США в России Александр Вершбоу.

Как пишет NBC News, Уиткофф следует указанию Трампа завершить войну и настаивает на мирном соглашении, которое обязало бы Украину уступить территории и согласиться на риски в плане своей будущей безопасности. Рубио вместе с некоторыми другими чиновниками из администрации президента выступает за усиление экономического и военного давления на Россию, чтобы заставить Владимира Путина пойти на уступки.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
Экономика19 минут чтения

В качестве примера раскола издание приводит подготовку к переговорам по Украине в Женеве. Тогда Рубио должен был участвовать во встрече с украинскими официальными лицами в Швейцарии, но Уиткофф выехал раньше, не сообщив о своих планах госсекретарю и другим представителям Госдепартамента. Это, по мнению некоторых чиновников, было попыткой опередить Рубио и вести переговоры с Украиной так, как Уиткофф сочтет нужным.

Еще один пример, о котором рассказал NBC News, — встреча Уиткоффа и Рубио с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в апреле этого года. Тогда Рубио должен был вылететь в Париж на переговоры по Украине, но перед отъездом его команда узнала, что Уиткофф организовал личную встречу с Макроном. Рубио попросил разрешения присоединиться к встрече, но французский МИД заявил, что Уиткофф должен дать свое согласие. Для Рубио это было унижением, пишет издание. Его помощники долго не могли связаться с Уиткоффом, но в итоге тот разрешил присоединиться к переговорам.

Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
Мир11 минут чтения

Кроме того, в конце ноября Уиткофф организовал встречу с украинской делегацией во Флориде, о которой Рубио узнал только тогда, когда представители Украины расспросили об этом его команду.

«Уиткофф понимает, что видение Рубио России сильно отличается от его собственного, и поскольку он человек амбициозный и всегда был близок к Трампу, он считает, что может добиться своего», — считает  бывший посол США в Украине Джон Хербст.

При этом пресс-секретарь Госдепартамента Томми Пиготт опроверг информацию о том, что Рубио и Уиткофф не могут найти общий язык и, в частности, то, что Уиткофф пытался помешать госсекретарю присутствовать на встрече в Париже.

Странные узлы
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
Криминал21 минута чтения

Помимо этого, причиной раскола между Рубио и Уиткоффом стали вопросы безопасности. Так, некоторые сотрудники администрации Трампа усомнились в необходимости использовать личный самолет Уиткоффа для зарубежных дипломатических поездок, тогда как обычно американские дипломаты используют правительственный флот.

NBC News пишет, что после проверки в мае в самолете Уиткоффа установили защищенную линию связи, однако некоторые чиновники опасаются, что он все еще может пользоваться незащищенными каналами. Особенно остро этот вопрос встал, когда СМИ опубликовали утечку разговоров Уиткоффа с помощником Путина Юрием Ушаковым.

