Metacritic назвал лучшие сериалы 2025 года

Крупнейших агрегатор рецензий — портал Metacritic — опубликовал рейтинг лучших сериалов 2025 года по версии критиков.

На первом месте со средней оценкой 91 балл из 100 оказался британский мини-сериал «Переходный возраст». Четырехсерийная картина, созданная Стивеном Грэмом и Джеком Торном, рассказывает о 13-летнем Джейми Миллере, которого обвинили в жестоком убийстве одноклассницы. Каждая серия «Переходного возраста» снята одним непрерывным кадром. При этом пользователи Metacritic оценили сериал в скромные 6,8 балла из 10 возможных.

На второе место в рейтинге лучших сериалов 2025 года Metacritic поставил анимационный сериал для взрослых «Короче говоря». Его средняя оценка по версии критиков составила 89 баллов из 100. При этом пользователи не так сильно разошлись во мнениях с профессионалами, оценив сериал о взлетах и ​​падениях в жизни брата и сестры Швупер на 7,2 балла из 10 возможных.

Третье место в списке заняла новая работа создателя «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винса Гиллигана сериал «Одна из многих». Картина рассказывает о захватившем Землю инопланетном вирусе счастья, бороться с которым предстоит одной пребывающей в депрессии популярной писательнице. Критики оценили его на 87 баллов из 100, тогда как средняя пользовательская оценка составила 6,8 балла из 10 возможных.

На четвертой строчке рейтинга Metacritic расположился созданный Стерлином Харджо для канала FX сериал «Подноготная». В центре сюжета в нем жизнь журналиста из Талсы Ли Рейбона, которая оказывается под угрозой из-за опубликованной им разоблачительной статьи о членах влиятельной семьи. Средняя оценка критиков составила 86 баллов из 100, а пользовательская — 6,9 балла из 10 возможных.

Замыкает пятерку лучших сериалов 2025 года по версии Metacritic «Чужой: Земля». Действие сериала разворачивается за два года до событий первого фильма знаменитой кинофраншизы. Критики оценили его в среднем на 85 баллов из 100, а вот пользователи портала оценили сериал не так высоко — в среднем на 5,1 балла из 10 возможных.

Ранее собственную версию рейтинга лучших сериалов 2025 года по оценке постоянных авторов и сотрудников редакции опубликовал российский онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».