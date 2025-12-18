«Кинопоиск» выбрал лучшие фильмы и сериалы года

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» опубликовал свой список лучших сериалов и полнометражных фильмов, вышедших на экраны в 2025 году. Площадка уточнила, что рейтинг был составлен путем голосования постоянных авторов и сотрудников редакции, предупредив, что «критерии оценки абсолютно субъективны».
Первое место в рейтинге занял фильм режиссера Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», главные роли в котором исполнили Леонардо ДиКаприо и Шон Пенн. «Кинопоиск» называет картину «упоительным зрелищем, одновременно ядовитой политической комедией, нежным фильмом о родительстве и экшеном для самого широкого экрана».
На втором месте расположилась третья часть трилогии режиссера Дэнни Бойла о зомби-апокалипсисе «28 лет спустя». Редакция «Кинопоиска» отмечает, что картине удалось выделиться из массы посредственных сиквелов популярных франшиз и оказаться не «не аналогом натужного реюниона в духе “Возвращения мушкетеров”, а смелым, молодым и во всех смыслах самостоятельным зрелищем».
На третьей строчке рейтинга оказался фильм режиссера Райана Куглера, в котором главные роли братьев-гангстеров исполнил Майкл Б. Джордан. По мнению редакции «Кинопоиска», с этим фильмом Куглер «вырвался из франшизного плена», в который попал после успеха своей дебютной картины «Станции „Фрутвейл“». Несмотря на то, что в новом фильме расизм остается одной из центральных тем, «посыл фильма тоньше и сложнее, чем просто обвинение белых колонизаторов». «Скорее, это высказывание про размывание идентичности, губительное для сообщества», — заключают авторы «Кинопоиска».
Тремя лучшими российскими фильмами уходящего года, редакция онлайн-кинотеатра назвала ленты «Лермонтов», «Папа умер в субботу» и «Кончится лето».
Топ-лист зарубежных сериалов 2025 года, составленный «Кинопоиском», возглавил британский «Переходный возраст», режиссера Джека Торна со Стивеном Грэмом в роли безутешного отца, чей сын-школьник жестоко убил одноклассницу без всяких видимых причин. Как отмечает «Кинопоиск», Торн и Грэм в прошлом работали с известным режиссером Шейном Медоузом, которого авторы рейтинга называют «этаким британским Балабановым» эпохи нулевых.
Второе место среди зарубежных сериалов 2025 года, по мнению «Кинопоиска», занял сериал «Питт», повествующий о тяжелых буднях отделения неотложной помощи в больнице американского Питтсбурга. «Создатели “Скорой помощи” делают медицинский процедурал снова великим (и опять с Ноа Уайли)», — пишут авторы рейтинга. По их словам, хаос больничных будней завязан в сериале на социальном контексте, «а бешеный темпоритм увлекает быстро и держит крепко», в том числе благодаря тому, что час внутрисериального времени примерно равен длине эпизода, а весь сезон — это всего одна смена.
Замыкает тройку списка сериал «Киностудия» Сета Рогена, главный герой которого становится главой кинокомпании. Будучи синефилом, он хочет выпускать авторское кино с глубоким смыслом, но как глава коммерческой компании вынужден ради прибыли «клепать фильмы либо а-ля “Барби” про маскота газировки, либо про зомби с диареей».
По словам авторов «Кинопоиска», «Киностудия» — это «почти истеричный взгляд на изнанку Голливуда, где пробирает на хохот от нелепости происходящего», приправленный полными самоиронии камео всемирно известных игроков киноиндустрии. Так, в кадре появляются то рыдающий Мартин Скорсезе, то справляющий нужду в писсуар глава Netflix Тед Сарандос, то лицемерная Зои Кравиц с речью на «Золотом глобусе».
Тремя лучшими российскими сериалами 2025 года по версии «Кинопоиска» стали «Аутсорс», «Камбэк» и «Подслушано в Рыбинске».