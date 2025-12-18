«Кинопоиск» выбрал лучшие фильмы и сериалы года

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» опубликовал свой список лучших сериалов и полнометражных фильмов, вышедших на экраны в 2025 году. Площадка уточнила, что рейтинг был составлен путем голосования постоянных авторов и сотрудников редакции, предупредив, что «критерии оценки абсолютно субъективны».

Первое место в рейтинге занял фильм режиссера Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», главные роли в котором исполнили Леонардо ДиКаприо и Шон Пенн. «Кинопоиск» называет картину «упоительным зрелищем, одновременно ядовитой политической комедией, нежным фильмом о родительстве и экшеном для самого широкого экрана».

Кадр из фильма «28 лет спустя»

На втором месте расположилась третья часть трилогии режиссера Дэнни Бойла о зомби-апокалипсисе «28 лет спустя». Редакция «Кинопоиска» отмечает, что картине удалось выделиться из массы посредственных сиквелов популярных франшиз и оказаться не «не аналогом натужного реюниона в духе “Возвращения мушкетеров”, а смелым, молодым и во всех смыслах самостоятельным зрелищем».

На третьей строчке рейтинга оказался фильм режиссера Райана Куглера, в котором главные роли братьев-гангстеров исполнил Майкл Б. Джордан. По мнению редакции «Кинопоиска», с этим фильмом Куглер «вырвался из франшизного плена», в который попал после успеха своей дебютной картины «Станции „Фрутвейл“». Несмотря на то, что в новом фильме расизм остается одной из центральных тем, «посыл фильма тоньше и сложнее, чем просто обвинение белых колонизаторов». «Скорее, это высказывание про размывание идентичности, губительное для сообщества», — заключают авторы «Кинопоиска».

Тремя лучшими российскими фильмами уходящего года, редакция онлайн-кинотеатра назвала ленты «Лермонтов», «Папа умер в субботу» и «Кончится лето».

Топ-лист зарубежных сериалов 2025 года, составленный «Кинопоиском», возглавил британский «Переходный возраст», режиссера Джека Торна со Стивеном Грэмом в роли безутешного отца, чей сын-школьник жестоко убил одноклассницу без всяких видимых причин. Как отмечает «Кинопоиск», Торн и Грэм в прошлом работали с известным режиссером Шейном Медоузом, которого авторы рейтинга называют «этаким британским Балабановым» эпохи нулевых.

Кадр из сериала «Питт»

Второе место среди зарубежных сериалов 2025 года, по мнению «Кинопоиска», занял сериал «Питт», повествующий о тяжелых буднях отделения неотложной помощи в больнице американского Питтсбурга. «Создатели “Скорой помощи” делают медицинский процедурал снова великим (и опять с Ноа Уайли)», — пишут авторы рейтинга. По их словам, хаос больничных будней завязан в сериале на социальном контексте, «а бешеный темпоритм увлекает быстро и держит крепко», в том числе благодаря тому, что час внутрисериального времени примерно равен длине эпизода, а весь сезон — это всего одна смена.

Замыкает тройку списка сериал «Киностудия» Сета Рогена, главный герой которого становится главой кинокомпании. Будучи синефилом, он хочет выпускать авторское кино с глубоким смыслом, но как глава коммерческой компании вынужден ради прибыли «клепать фильмы либо а-ля “Барби” про маскота газировки, либо про зомби с диареей».

По словам авторов «Кинопоиска», «Киностудия» — это «почти истеричный взгляд на изнанку Голливуда, где пробирает на хохот от нелепости происходящего», приправленный полными самоиронии камео всемирно известных игроков киноиндустрии. Так, в кадре появляются то рыдающий Мартин Скорсезе, то справляющий нужду в писсуар глава Netflix Тед Сарандос, то лицемерная Зои Кравиц с речью на «Золотом глобусе».

Тремя лучшими российскими сериалами 2025 года по версии «Кинопоиска» стали «Аутсорс», «Камбэк» и «Подслушано в Рыбинске».