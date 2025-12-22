EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

В Европе заявили о готовности мирного плана по Украине на 95%

2 минуты чтения 13:58 | Обновлено: 14:59
В Европе заявили о готовности мирного плана по Украине на 95%

План по завершению войны в Украине, который являлся предметом многосторонних переговоров в последние месяцы, готов на 95%. Об этом в эфире американского телеканала Fox News заявил президент Финляндии Александр Стубб. Оставшиеся 5% он при этом назвал «самыми сложными».

По его словам, сейчас стороны конфликта ближе к достижению мирного соглашения, чем «когда-либо ранее». «Так что мы почти у цели, но самые сложные 5% еще остались», — заявил Стубб.

Финский президент отметил, что зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру и спецпосланнику главы Белого дома Стиву Уиткоффу пришлось «работать круглосуточно» последние несколько недель, чтобы сократить разногласия между Россией и Украиной. При этом Стубб подчеркнул, что на переговорах в Берлине неделю назад Европа, Украина и США «были едины в своем стремлении к справедливому и прочному миру».

Комментируя ход переговоров, он также допустил, что, несмотря на жесткую публичную риторику со стороны российских властей, переговорщики Владимира Путина «могут быть более гибкими за закрытыми дверями». При этом финский президент напомнил, что заметная разница между публичными заявлениями и закрытыми переговорами «вполне типична для дипломатии».

Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
Мир11 минут чтения

Новый раунд переговоров по Украине между Россией и США прошел накануне в Майами, где Уиткофф и Кушнер встретились в гольф-клубе со спецпосланником Путина  по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Позже участники встречи назвали ее «конструктивной» и «продуктивной».

Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что несколько европейских стран, входящих в «коалицию желающих», выразили готовность разместить свои войска в Украине в случае нарушения Россией будущих мирных договоренностей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Frank Ossenbrink / Imago / Reuters

Посмотрите другие материалы

Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Политика
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
00:01 21 декабря
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Политика
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
00:01 20 декабря
Хрустальная империя Германа Грефа
Экономика
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
00:01 19 декабря
Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01 18 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян