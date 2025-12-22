В Европе заявили о готовности мирного плана по Украине на 95%

План по завершению войны в Украине, который являлся предметом многосторонних переговоров в последние месяцы, готов на 95%. Об этом в эфире американского телеканала Fox News заявил президент Финляндии Александр Стубб. Оставшиеся 5% он при этом назвал «самыми сложными».

По его словам, сейчас стороны конфликта ближе к достижению мирного соглашения, чем «когда-либо ранее». «Так что мы почти у цели, но самые сложные 5% еще остались», — заявил Стубб.

Финский президент отметил, что зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру и спецпосланнику главы Белого дома Стиву Уиткоффу пришлось «работать круглосуточно» последние несколько недель, чтобы сократить разногласия между Россией и Украиной. При этом Стубб подчеркнул, что на переговорах в Берлине неделю назад Европа, Украина и США «были едины в своем стремлении к справедливому и прочному миру».

Комментируя ход переговоров, он также допустил, что, несмотря на жесткую публичную риторику со стороны российских властей, переговорщики Владимира Путина «могут быть более гибкими за закрытыми дверями». При этом финский президент напомнил, что заметная разница между публичными заявлениями и закрытыми переговорами «вполне типична для дипломатии».

Новый раунд переговоров по Украине между Россией и США прошел накануне в Майами, где Уиткофф и Кушнер встретились в гольф-клубе со спецпосланником Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Позже участники встречи назвали ее «конструктивной» и «продуктивной».

Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что несколько европейских стран, входящих в «коалицию желающих», выразили готовность разместить свои войска в Украине в случае нарушения Россией будущих мирных договоренностей.