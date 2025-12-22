EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: взломать разработчика реестра воинского учета помогли санкции и безалаберность сотрудников

2 минуты чтения 12:44 | Обновлено: 13:04

Издание «Важные истории» опубликовало большой материал, посвященный взлому компании «Микорд» — ключевого разработчика Единого реестра воинского учета (ЕРВУ). Хакерам удалось захватить контроль над внутренними и внешним ресурсами компании и полностью уничтожить ее инфраструктуру, включая более 80 серверов и 40 терабайтов данных и резервных копий. Техническую документацию ЕРВУ взломщики передали правозащитникам и журналистам.

Последним хакеры также рассказали, что помогло им нанести серьезный урон российской военной машине и узнать об истинном назначении ЕРВУ. Так, по их словам, одним из важных факторов стали западные санкции, введенные после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году.

«В „Микорде“ было несколько дыр, которые существовали исключительно благодаря санкциям. Например, в их VPN-шлюзе после начала вторжения истекла лицензия на Firewall, и в том числе благодаря этому мы смогли зайти в их сеть. Более того, они используют устаревшую, уже не поддерживаемую версию Windows 10 и не обновляют ее, наверняка тоже из-за санкций», — рассказал один из участников взлома.

Невольную помощь хакерам также оказали сотрудники «Микорда», которые пренебрегали мерами кибербезопасности и пересылали внутренние документы и логины с паролями в мессенджерах и по другим недостаточно защищенным каналам связи.

«Начальство заставляет вас ходить в офис и отмечать рабочие часы. Поэтому что вы делаете? Вы просите коллегу зайти в свой рабочий компьютер с вашим паролем и отметить за вас часы. Они это делают настолько часто, что мы просто устали заходить на компьютеры с их паролями и выкачивать все», — рассказал «Важным историям» член хакерской группировки.

Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
Мир11 минут чтения

Главной причиной взлома «Микорда» хакеры назвали низкую квалификацию разработчиков и менеджмента, говорит один из хакеров. «Есть реестр, который вы хотите разработать за несколько миллиардов рублей. Сдать его нужно вчера. Поэтому вы находите какую-то компанию в Казани, которая платит своим сотрудникам по 30–60 тысяч рублей и заставляет их работать на выходных, по ночам. Она может делать это быстро и без серьезных расходов по стоимости», — пояснили они.

Технический эксперт, чьего имени «Важные истории» не называют, ознакомился с похищенным хакерами кодом ЕРВУ и оценил его качество. «Код не очень качественный и плохо покрыт тестами. Уникального кода там мало, все основано на их внутреннем фреймворке (готовом каркасе программы, который позволяет быстрее создавать продукты), который, вероятно, устарел и сильно не переписывался», — заключил он.

Получение «Микордом» закрытого госконтракта на разработку ЕРВУ журналисты издания объясняют близостью его руководства к бывшему главе Минцифры Николаю Никифорову и тем, что ранее компания уже разработала единый реестр ЗАГС, объединивший в цифровую систему рукописные документы и автоматиировавший работу региональных органов ведомства. Такая мотивация властей при выборе «Микорда» как разработчика ЕРВУ подтверждается закрытой перепиской и стенограммами встреч с представителями правительства, которые также удалось получить взломавшим компанию хакерам.

Странные узлы
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
Криминал21 минута чтения

Взлом также позволил пролить свет на истинное назначение ЕРВУ. Несмотря на заверения властей и представителей «Микорда», что Реестр не является инструментом для возможной мобилизации, а призван «снизить социальную напряженность» и повысить удобство жизни граждан, избавив их от необходимости ходить в военкомат, это оказалось не так.

«Мобилизация, контракт и добровольцы — вот три бизнес-задачи, которые могут возникнуть перед министром обороны. Поэтому нам было бы хорошо, наверное, показать потенциальное количество тех, кого можно будет из них призвать по мобилизации, тех, кто потенциально подходит под контракт, и тех, кто потенциально могут пойти добровольцами», — так описывала функционал ЕРВУ для высшего военного руководства сотрудница «Микорда» Юлия Левитская, отвечавшая в компании за презентацию продукта высокопоставленным чиновникам.

В разговоре с «Важными историями» она сначала отрицала свою причастность к разработке ЕРВУ, но затем признала, что «‎занимается реестром». При этом она утверждала, что «никакого отношения к войне реестр не имеет» и называла его «гражданской историей в мирное время».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Политика
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
00:01 21 декабря
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Политика
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
00:01 20 декабря
Хрустальная империя Германа Грефа
Экономика
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
00:01 19 декабря
Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01 18 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян