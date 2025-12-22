EN
Криминал

Подозреваемый в убийстве своей жены мужчина остался на свободе

2 минуты чтения 19:59

Житель города Городец в Нижегородской области Виктор Блинов, подозреваемый в убийстве своей жены Ирины, остается на свободе. Суд отпустил мужчину под подписку о невыезде, сообщило региональное издание «Сети НН».

«Трупы из ямы стали падать в воду»
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
Политика11 минут чтения

Как рассказали журналистам представители регионального управления Следственного комитета, возбуждено уголовное дело об убийстве, но пока что следователям не удалось установить причину смерти Ирины. Именно из-за этого, по словам самого Блинова, его не заключили под стражу.

Одна из соседей фигуранта уголовного дела Оксана рассказала «Сети НН», что суд отпустил мужчину под подписку о невыезде, что пугает местных жителей — они чувствуют от него угрозу.

Из рассказа Блинова следует, что в июле он поссорился с супругой, потому что «она что-то ляпнула». После этого мужчина, по собственным словам, нанес Ирине удар в ногу — «не жизненно важный орган». «Я ее пнул, кровь пошла, я тряпку нашел, наслюнявил, приложил и обмотал», — сообщил журналистам мужчина. После этого, по его словам, его жена «еще две недели ходила».

При этом соседка Блинова Надежда Чудак сказала журналистам, что навещала Ирину незадолго до ее смерти. Женщина показала Надежде рану на животе, которая осталась после ссоры с мужем. Сам Блинов назвал слова соседки «фантазией».

Позже рана Ирины загноилась, женщине стало хуже. По словам Блинова, его супруга сказала, что не хочет, чтобы ее муж отправился в тюрьму. «Я купил две бутылки водки и два дня там [в доме] вообще не появлялся. Я пришел, а она уже все, окоченела», — сказал он.

Увидев, что Ирина умерла, Блинов, по собственным словам, подождал десять часов и похоронил ее тело в саду. «Я за этой грядкой как за могилкой ухаживал, свечки ставил», — рассказал мужчина журналистам.

По словам соседей, Блинов на вопросы о супруге отвечал, что Ирина уехала в Чкаловск. После трех месяцев ее отсутствия местные жители начали переживать, так как знали о «криминальном прошлом» мужчины, и вызвали полицию. Блинов рассказал силовикам, что произошло, и показал могилу жены.

Мужчина рассказал, что уже отсидел 17 лет сидел за убийство отца, который бил его в детстве. Соседи Блинова заявили, что у него до Ирины были две жены, которых, по их словам, он тоже убил. Независимых подтверждений этому обнаружить не удалось.

