EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Зеленский рассказал о секретных гарантиях безопасности от США

2 минуты чтения 23:45

Документ мирного плана по прекращению войны в Украине готов на 90%. На данный момент он состоит из 20 одобренных пунктов, над которыми совместно работали украинские и американские чиновники, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. 

«Ночью из США возвращается наша переговорная группа, утром у меня будет доклад по результатам встречи в Майами. Все возможное, что можно было сделать для первых драфтов, уже есть. Есть 20 пунктов плана — наверно, там не все идеально, но этот план есть. Есть гарантии безопасности между нами, европейцами и Соединенными Штатами Америки, рамочный документ», — отметил Зеленский.

Ключевой частью документа о перемирии является соглашение о гарантиях безопасности. Украинская сторона рассчитывает получить от союзников не только средства для обеспечения армии численностью 800 тысяч человек, но и поддержку от 30 стран из «Коалиции желающих». 

США также предоставят гарантии безопасности, которые должен публично поддержать конгресс. Однако гарантии будут включат и засекреченные положения.

Странные узлы
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
Криминал21 минута чтения

«И выглядит все это сегодня достаточно достойно. Но это пока наработки наших военных. Важно, что это наработка и наша, и Соединенных Штатов Америки. Это говорит о том, что мы очень близки к реальному результату», — добавил Зеленский. 

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прорыве в переговорах по Украине, которые прошли в Майами с представителем России Кириллом Дмитриевым.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление Вэнса, сказав, что в публичном режиме «вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы». Он также добавил, что не знает, о каком «прорыве» в переговорах идет речь.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Экономика
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
00:01 23 декабря
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Политика
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
00:01 21 декабря
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Политика
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
00:01 20 декабря
Хрустальная империя Германа Грефа
Экономика
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
00:01 19 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян