Зеленский рассказал о секретных гарантиях безопасности от США

Документ мирного плана по прекращению войны в Украине готов на 90%. На данный момент он состоит из 20 одобренных пунктов, над которыми совместно работали украинские и американские чиновники, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Ночью из США возвращается наша переговорная группа, утром у меня будет доклад по результатам встречи в Майами. Все возможное, что можно было сделать для первых драфтов, уже есть. Есть 20 пунктов плана — наверно, там не все идеально, но этот план есть. Есть гарантии безопасности между нами, европейцами и Соединенными Штатами Америки, рамочный документ», — отметил Зеленский.

Ключевой частью документа о перемирии является соглашение о гарантиях безопасности. Украинская сторона рассчитывает получить от союзников не только средства для обеспечения армии численностью 800 тысяч человек, но и поддержку от 30 стран из «Коалиции желающих».

США также предоставят гарантии безопасности, которые должен публично поддержать конгресс. Однако гарантии будут включат и засекреченные положения.

«И выглядит все это сегодня достаточно достойно. Но это пока наработки наших военных. Важно, что это наработка и наша, и Соединенных Штатов Америки. Это говорит о том, что мы очень близки к реальному результату», — добавил Зеленский.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о прорыве в переговорах по Украине, которые прошли в Майами с представителем России Кириллом Дмитриевым.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление Вэнса, сказав, что в публичном режиме «вряд ли можно заниматься урегулированием такой сложной проблемы». Он также добавил, что не знает, о каком «прорыве» в переговорах идет речь.