Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что встреча в Майами с представителем Кремля Кириллом Дмитриевым прошла успешно. Однако стороны так и не договорились о конкретных шагах для прекращения войны в Украине, сообщает Politico.

Несмотря на публичный оптимизм в вопросе скорого перемирия, Вэнс не смог дать точного ответа, когда боевые действия прекратятся.

«Сегодня утром я получил обновленную информацию от наших переговорщиков. Я считаю, прорыв, которого мы достигли, заключается в том, что все вопросы теперь обсуждаются открыто. Мы увидели у украинцев и россиян за последние пару недель реальное понимание, что не подлежит обсуждению, а что вполне подлежит», — заявил Вэнс в интервью UnHerd.

Он также отметил, что Россия продолжает настаивать на полном выводе ВСУ с территории Донецкой области в качестве одного из условий перемирия. В свою очередь в Украине, по словам Вэнса, стали признавать, что, вероятно, потеряют Донецк.

Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру Политика 25 минут чтения

«Но, знаете, в конечном итоге это может произойти через 12 месяцев, а может и позже», — добавил Вэнс.

Несмотря на «прорыв» в переговорах, Вэнс также сказал, что перемирие вообще может не наступить. И окончание войны, и ее продолжение он оценил с «большой вероятностью». Дело в том, что, как сообщает Politico, разница между желаниями двух противоборствующих сторон, России и Украины, остается огромной даже после многочисленных раундов переговоров.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что план по завершению войны в Украине, который являлся предметом многосторонних переговоров в последние месяцы, готов на 95%. По его словам, стороны конфликта ближе к достижению мирного соглашения, чем «когда-либо ранее».