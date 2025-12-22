EN
Экономика

Рубль резко укрепился

2 минуты чтения 11:49 | Обновлено: 12:26

Рубль заметно укрепился по отношению к доллару. К 11:46 по мск, американская валюта торговалась на уровне 79,46 рублей за доллар, следует из данных на площадке Investing.com.

Ранее, около 10:24 по мск, доллар ускорил снижение и терял 2,63%, опускаясь до 78,38 рубля. Таким образом, курс американской валюты впервые с 11 декабря 2025 года опускался ниже отметки в 79 рублей.

19 декабря Центробанк установил официальный курс доллара на 20 декабря на уровне 80,72 рубля. По сравнению с предыдущим значением регулятор повысил его на 69 копеек.

Ранее агентство Reuters сообщило, что ослабление доллара по отношению к основным мировым валютам произошло после публикации данных о более слабом, чем ожидалось, росте инфляции в США. Согласно информации Министерства труда США, инфляция в ноябре составила 2,7% в годовом выражении, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,1%.

Хрустальная империя Германа Грефа
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
Экономика17 минут чтения

Эксперты, тем временем, утверждают, что усиление национальной валюты России по отношению к доллару привело к целому ряду негативных последствий для экономики. Так, согласно докладу Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) и Института экономики роста им. Столыпина, крепкий рубль приводит к снижению валютной выручки экспортеров, увеличивает риски дефолтов и банкротств в отдельных секторах бизнеса, а также «убивает» конкурентные преимущества российских производителей из-за роста издержек в долларовом выражении. 

Кроме того, по оценкам экспертов, высокий курс национальной валюты негативно сказывается на формировании Фонда национального благосостояния и приводит к сокращению доходов федерального бюджета, что в перспективе может повлечь за собой повышение налогов.

