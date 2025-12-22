EN
Общество

Власти Москвы раскрыли планы развития метро на фоне спекуляций в СМИ

2 минуты чтения 15:36 | Обновлено: 16:11

В правительстве Москвы рассказали газете «Коммерсантъ» об основных проектах развития московского метрополитена. Как отмечается в материале, издание попросило разъяснений у представителей градостроительного комплекса столицы в связи с большим количеством спекуляций по этому поводу, появившихся в 2025 году в российской прессе.

В полученном газетой официальном ответе говорится, что основная работа ведется над тремя проектами. В рамках первого в 2027 году на Рублево-Архангельской линии завершат строительство станций «Серебряный Бор», «Строгино», «Липовая Роща», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская». В будущем на этой ветке также должны появиться станции «Красногорск» и «Изумрудные холмы», однако они пока находятся на стадии проектирования и сроки их строительства еще не определены, сообщили в московской мэрии.

Второй проект — строительство следующего отрезка Троицкой линии метро. К уже построенному участку от станции «ЗИЛ» до «Новомосковской» добавятся «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк». Срок сдачи новых станций установлен в 2029 году, а на реализацию проекта выделено 193 миллиарда рублей.

Кроме того, в мэрии рассказали журналистам, что завершен «основной объем» проектирования Бирюлевской линии подземки, которая должна соединить станцию «ЗИЛ» Большой кольцевой линии и район Бирюлево. При этом строительство первого участка новой линии уже началось, а входящие в него станции «ЗИЛ», «Остров Мечты» и «Кленовый бульвар» планируется открыть в 2028 году.

Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
Мир11 минут чтения

Строительство станций «Москворечье», «Луганская», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлево» правительство Москвы обещает начать в ближайшее время, а закончить в 2029 году. На строительство линии выделено 279,8 миллиарда рублей.

Кроме того, в планах столичных властей продлить Сокольническую линию метро на север в Ярославский район, где будут построены станции «МГСУ» и «Холмогорская». Этот проект пока находится на стадии подготовки планировки территории участка, уточнили в градостроительном комплексе.

Странные узлы
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
Криминал21 минута чтения

Там также рассказали о разработке проекта трассировки и размещения новых станций на Филевской линии, которая должна продлиться от «Кунцевской» до Сколково. На этом участке должны открыться станции «Верейская», «Беловежская», «Сколтех», «Сколково» и «Медицинский центр». Сроков строительства и открытия этих станций пока нет, но на период с 2026 по 2032 годы на реализацию проекта заложено 244 миллиарда рублей.

