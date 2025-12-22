EN
Кремль ответил на сообщения о намерении Путина восстановить Советский Союз

2 минуты чтения 11:59 | Обновлено: 12:48
Спикер Кремля Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал информацию, недавно опубликованную агентством Reuters. Издание, ссылаясь на источники в американской разведке, писало, что Владимир Путин хочет восстановить сферу влияния Советского союза в Европе.

По словам Пескова, оценить надежность источников Reuters не представляется возможным. «Мы действительно видели какие-то разрозненные сообщения на этот счет. Но даже если это соответствует действительности, то это из разряда ситуации, когда разведка делает какие-то ошибочные рассуждения, исследования и выводы», — заявил пресс-секретарь Путина.

В сентябрьском отчете американской разведки говорится, что Владимир Путин планирует захватить не только всю Украину, но и несколько восточноевропейских стран, ранее входивших в состав Советского союза. Об этом 20 декабря сообщило агентство Reuters, ссылаясь на несколько источников, знакомых с содержанием документа.

Издание отмечало, что содержание отчета представляет совершенно иную картину, нежели та, которую описывал президент США Дональд Трамп и его переговорщики по урегулированию войны в Украине. Последние утверждали, что Путин хочет положить конец и настроен на установление прочного мира.

В Кремле также не раз заявляли, что не планируют расширения военной агрессии, а сам Путин многократно называл утверждения о его намерении напасть на другие европейские страны «чушью». Последний раз он сделал это в ходе прямой линии 19 декабря.

Фото:Sefa Karacan / Anadolu / Reuters

