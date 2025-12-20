EN
Политика

СМИ рассказали о желании Путина захватить всю Украину и часть Европы

14:17

Владимир Путин хочет захватить всю Украину и страны, которые раньше входили в состав СССР. Об этом Reuters рассказали шесть неназванных источников, близких к американской разведке и знакомых с ее отчетами.

По данным издания, в этих отчетах представлена ​​совершенно иная картина, нежели та, которую описывал президент США Дональд Трамп и его переговорщики по урегулированию войны в Украине, заявившие, что Путин хочет положить конец конфликту. По словам одного из источников, последний отчет американской разведки датирован концом сентября.

«Трупы из ямы стали падать в воду»
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
Политика11 минут чтения

Reuters отмечает, что разведданные США противоречат заявлениям Путина, который неоднократно утверждал, что Россия не представляет угрозы для Европы. С таким заявлением он выступил, например, на прямой линии накануне, назвав утверждения о намерении Кремля напасть на Европу «чушью».

Собеседники Reuters добавили, что выводы американской разведки практически не изменились с момента начала полномасштабной войны в Украине. Кроме того, они совпадают с мнением европейских лидеров и разведывательных служб о том, что Путин хочет захватить всю Украину и территории бывших стран советского блока, включая нынешних членов НАТО.

Хрустальная империя Германа Грефа
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
Экономика17 минут чтения

«Разведданные всегда указывали на то, что Путин хочет большего. Европейцы в этом убеждены. Поляки абсолютно в этом убеждены. Страны Балтии считают, что они первые», — заявил член Комитета по разведке Палаты представителей США Майк Куигли.

Сейчас Россия контролирует примерно пятую часть украинской территории. Путин неоднократно заявлял, что эти территории принадлежат России. По словам двух источников Reuters, Трамп оказывает давление на Киев, чтобы тот согласился вывести войска из подконтрольной Украине части Донецкой области. При этом президент страны Владимир Зеленский это требование отвергает.

