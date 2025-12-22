Экс-советник Зеленского рассказал о слабостях его команды

Бывший советник главы Офиса президента Украины Александр Роднянский назвал руководство страны «слабой командой». Также он раскритиковал экономический блок правительства, назвав его «нулевым», сообщает «Медуза».

Роднянский ушел с поста советника главы Офиса президента в 2024 году по собственному желанию. Тогда он объяснил свое увольнение пониманием, что сделал все возможное на государственной должности. Однако сегодня стало известно, что Роднянский уже тогда «не видел смысла работать со слабой командой». На вопрос, кого именно он считает слабым звеном, Роднянский ответил:

«Президента и практически всех, кого он назначает. Он (Зеленский — прим. ред.) не в состоянии окружать себя сильными людьми. Зачем меня включать было в эти списки новостные бессмысленных советников Андрея Ермака — ума не приложу», — объяснил Роднянский в интервью «Медузе».

Экс-советник Зеленского также раскритиковал Юлию Свириденко, которая занимала должность министра экономики с конца 2021 по июль 2025 года. По словам Роднянского, Свириденко сидела с учебниками по экономике и «занималась по зуму с какими-то непонятными тьюторами». При этом у нее якобы всегда находилось время на просмотр сериала «Корона».

Ранее СМИ сообщили о скандале, который устроил бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак перед тем, как написать заявление об увольнении. Отставка давнего и ближайшего соратника Зеленского случилась на фоне крупнейшего с начала войны коррупционного скандала в Украине.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыло масштабную схему хищений в энергетическом секторе страны. Согласно расследованию, участники преступного сообщества просили у контрагентов госкомпании «Энергоатом» откаты в размере 10–15% от суммы госзакаов. Таким образом, нескольких высокопоставленных украинских чиновников заподозрили в отмывании 100 миллионов долларов. Одним из фигурантов дела оказался в том числе и уже бывший руководитель офиса президента Андрей Ермак.