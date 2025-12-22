EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Экс-советник Зеленского рассказал о слабостях его команды

2 минуты чтения 20:17

Бывший советник главы Офиса президента Украины Александр Роднянский назвал руководство страны «слабой командой». Также он раскритиковал экономический блок правительства, назвав его «нулевым», сообщает «Медуза». 

Роднянский ушел с поста советника главы Офиса президента в 2024 году по собственному желанию. Тогда он объяснил свое увольнение пониманием, что сделал все возможное на государственной должности. Однако сегодня стало известно, что Роднянский уже тогда «не видел смысла работать со слабой командой». На вопрос, кого именно он считает слабым звеном, Роднянский ответил:

«Президента и практически всех, кого он назначает. Он (Зеленский — прим. ред.) не в состоянии окружать себя сильными людьми. Зачем меня включать было в эти списки новостные бессмысленных советников Андрея Ермака — ума не приложу», — объяснил Роднянский в интервью «Медузе». 

Экс-советник Зеленского также раскритиковал Юлию Свириденко, которая занимала должность министра экономики с конца 2021 по июль 2025 года. По словам Роднянского, Свириденко сидела с учебниками по экономике и «занималась по зуму с какими-то непонятными тьюторами». При этом у нее якобы всегда находилось время на просмотр сериала «Корона».

Советская Россия проиграла Латвии войну
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
Политика25 минут чтения

Ранее СМИ сообщили о скандале, который устроил бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак перед тем, как написать заявление об увольнении. Отставка давнего и ближайшего соратника Зеленского случилась на фоне крупнейшего с начала войны коррупционного скандала в Украине.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыло масштабную схему хищений в энергетическом секторе страны. Согласно расследованию, участники преступного сообщества просили у контрагентов госкомпании «Энергоатом» откаты в размере 10–15% от суммы госзакаов. Таким образом, нескольких высокопоставленных украинских чиновников заподозрили в отмывании 100 миллионов долларов. Одним из фигурантов дела оказался в том числе и уже бывший руководитель офиса президента Андрей Ермак.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01
Странные узлы
Криминал
Странные узлы
Серийный убийца много лет проникал в квартиры, грабил и убивал их владельцев. Поймать его удалось только потому, что он не смог держать язык за зубами
17:00 21 декабря
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Политика
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
00:01 21 декабря
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Политика
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
00:01 20 декабря
Хрустальная империя Германа Грефа
Экономика
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
00:01 19 декабря
Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01 18 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Названо самое популярное порно среди россиян