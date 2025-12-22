Число криптоферм резко выросло в России

В 2025 году число майнинговых ферм в России выросло на 44% и достигло 196,9 тысячи единиц, говорится в отчете системы для контроля энергетических расходов МТС EnergyTool. Эксперты предупреждают, что лишь около четверти этих мощностей работают легально, а введение новых ограничений и госрегулирования могут замедлить развитие отрасли.

По итогам 2024 года в России насчитывалось 136,6 тысячи майнинговых ферм, а годовой рост тогда составил всего 7%. По мнению опрошенных «Коммерсантом» экспертов, интерес к майнингу сохраняется благодаря дешевой электроэнергии и благоприятным климатическим условиям, которые позволяют экономить на системах охлаждения. Генеральный директор Tehnobit Александр Пересичан отметил, что в некоторых регионах майнеры размещали оборудование на простаивающих промышленных объектах, подключенных к мощным линиям электропередачи.

Согласно оценке EnergyTool МТС, лидером по числу майнинговых ферм стала Иркутская область, где сосредоточено более 10% всех выявленных объектов. «Электричество здесь значительно дешевле, чем в среднем по стране, что делает затраты на добычу криптовалют существенно ниже», — пояснил гендиректор OXLY Денис Макашов.

Тем временем, как выяснили в EnergyTool МТС, в Москве зарегистрировано около 9% всех майнинговых ферм, в Московской области — около 8%. Среди крупнейших регионов по числу ферм также оказались Башкортостан и Самарская область.

«Коммерсантъ» пишет, что эксперты не спешат с прогнозами по поводу перспектив рынка майнинга в России. Дело в том, что с 1 ноября 2024 года вступили в силу поправки к закону «О цифровых финансовых активах», согласно которым все юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся добычей криптовалюты, обязаны регистрироваться в ФНС в качестве майнера.

Кроме того, с 1 января 2025 года власти ввели запрет на майнинг в десяти регионах России, а также в отдельных зонах Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края в осенне-зимний период. Такая ситуация, как отмечает издание, может привести к миграции производств в другие области, однако инвесторы не уверены, что и там не введут аналогичные ограничения.