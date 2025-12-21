EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

СМИ рассказали о «невидимой войне» Европы с Россией

2 минуты чтения 13:40

Европейские страны начали тайно отвечать на кибератаки, за которыми стоит Россия. Ответные меры включают как защиту от хакеров, так и скрытые кибератаки на объекты противника. Об этом пишет Die Welt.

В статье под названием «Невидимая война — как Европа тайно нападает на Россию» рассказывается о компании CybExer, которая расположена в столице Эстонии Таллине. «Мы предоставляем наступательные возможности нескольким странам ЕС», — рассказал газете сотрудник компании Ааре Рейнтам во время экскурсии по офису.

Он показал журналистам кабинет на верхнем этаже здания, где на стенах висят мониторы с таблицами, графиками и картами. На них, как сообщается в статье, отображаются жилые дома, заводы, электростанции, линии электропередач, клиники и склады. Цветовая маркировка наглядно показывала состояние объектов в зависимости от того, были они взломаны или еще нет.

Советская Россия проиграла Латвии войну
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
Политика25 минут чтения

«Просто напишите, что здесь видна современная война», — сказал Рейнтам журналистам.

Он объяснил, что хакерам даже не обязательно атаковать хорошо защищенную инфраструктуру, как аэропорты или банки. Эффективными, по его словам, могут быть и атаки, например, канализации. 

Дело в том, что многие водяные насосы используют для передачи данных слабо зашифрованные сети 2G. Атака на них может вызвать цепную реакцию: перестанут работать туалеты, начнут размножаться бактерии, люди заболеют, больницы переполнятся, рассказал Рейнтам. 

«В конце концов, вся система здравоохранения рушится», — добавил он.

Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
Экономика20 минут чтения

При этом, как отмечает газета, операции, которые проводятся в эстонской компании, «все участники впоследствии будут отрицать».

По данным Welt, эстонские киберкомпании являются лучшими в Европе. Премьер-министр Эстонии Кирстен Михал в разговоре с журналистами газеты назвал страну «самым цифровым государством на Земле». «У нас все можно сделать онлайн, кроме заключения брака, когда вы должны присутствовать лично», — заявил он.

Однако такая цифровизация может быть опасной. В 2007 году в стране произошла масштабная кибератака, в результате которой были выведены из строя ресурсы госучерждений и банков. После этого НАТО создало в Таллинне исследовательский центр CCDCOE, где проводят анализ кибератак и разрабатывают контрмеры, консультируя страны-члены альянса. 

По данным издания, в этом году в центре CCDCOE провели два крупных учения. Одно было сосредоточено на защите от хакерских атак, другое — на отработке наступательных операций в киберпространстве.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Политика
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
00:01
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Политика
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
00:01 20 декабря
Хрустальная империя Германа Грефа
Экономика
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
00:01 19 декабря
Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01 18 декабря
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников