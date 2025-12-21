СМИ рассказали о «невидимой войне» Европы с Россией

Европейские страны начали тайно отвечать на кибератаки, за которыми стоит Россия. Ответные меры включают как защиту от хакеров, так и скрытые кибератаки на объекты противника. Об этом пишет Die Welt.

В статье под названием «Невидимая война — как Европа тайно нападает на Россию» рассказывается о компании CybExer, которая расположена в столице Эстонии Таллине. «Мы предоставляем наступательные возможности нескольким странам ЕС», — рассказал газете сотрудник компании Ааре Рейнтам во время экскурсии по офису.

Он показал журналистам кабинет на верхнем этаже здания, где на стенах висят мониторы с таблицами, графиками и картами. На них, как сообщается в статье, отображаются жилые дома, заводы, электростанции, линии электропередач, клиники и склады. Цветовая маркировка наглядно показывала состояние объектов в зависимости от того, были они взломаны или еще нет.

«Просто напишите, что здесь видна современная война», — сказал Рейнтам журналистам.

Он объяснил, что хакерам даже не обязательно атаковать хорошо защищенную инфраструктуру, как аэропорты или банки. Эффективными, по его словам, могут быть и атаки, например, канализации.

Дело в том, что многие водяные насосы используют для передачи данных слабо зашифрованные сети 2G. Атака на них может вызвать цепную реакцию: перестанут работать туалеты, начнут размножаться бактерии, люди заболеют, больницы переполнятся, рассказал Рейнтам.

«В конце концов, вся система здравоохранения рушится», — добавил он.

При этом, как отмечает газета, операции, которые проводятся в эстонской компании, «все участники впоследствии будут отрицать».

По данным Welt, эстонские киберкомпании являются лучшими в Европе. Премьер-министр Эстонии Кирстен Михал в разговоре с журналистами газеты назвал страну «самым цифровым государством на Земле». «У нас все можно сделать онлайн, кроме заключения брака, когда вы должны присутствовать лично», — заявил он.

Однако такая цифровизация может быть опасной. В 2007 году в стране произошла масштабная кибератака, в результате которой были выведены из строя ресурсы госучерждений и банков. После этого НАТО создало в Таллинне исследовательский центр CCDCOE, где проводят анализ кибератак и разрабатывают контрмеры, консультируя страны-члены альянса.

По данным издания, в этом году в центре CCDCOE провели два крупных учения. Одно было сосредоточено на защите от хакерских атак, другое — на отработке наступательных операций в киберпространстве.