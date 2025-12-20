Минфин повысил минимальные цены на крепкий алкоголь

Сильнее всего подорожает коньяк. Минимальная розничная цена за пол-литра коньяка с 1 января 2026 года увеличится сразу на 104 рубля, говорится в приказе Министерства финансов.

Вслед за коньяком с нового года подорожают водка и бренди. Минимальная цена за пол-литра бренди вырастет с 472 до 605 рублей, а водки — с 349 до 409 рублей. Новые цены будут действовать до конца 2031 года.

Таким образом, Минфин проведет второе повышение минимальных розничных цен на крепкий алкоголь за два года. Впервые стоимость, ниже которой продажа крепкого алкоголя в России запрещалась, установили на водку. Это случилось в 2009 году в рамках борьбы с незаконным производством спиртного. Минимальные цены на коньяк и бренди ввели в 2011 году, а на шампанское — в 2016 году.

Ранее в Бразилии врачи спасли жизнь мужчине с помощью русской водки. До этого бразилец отравился поддельным алкоголем, почувствовал сильные боли в животе и спутанность сознания. В больнице заподозрили интоксикацию метанолом.

«Трупы из ямы стали падать в воду» Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их Политика 11 минут чтения

Однако антидота у медиков не оказалось. Вместо него решили использовать русскую водку, которую на протяжении четырех дней вводили пациенту через назогастральный зонд под контролем врача. В это время мужчина находился в состоянии искусственной комы.

Также стало известно, что продажи водки в Москве упали за последний год на 4,6% — до 3,7 литра на человека. Столица опустилась на 73 место в рейтинге российских регионов по потреблению водки на душу населения. А вот продажи пива, сидра, пуаре и медовухи в Москве, наоборот, увеличились. Рост составил 4,5% — до 37,4 литров на человека.