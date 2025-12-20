EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Минфин повысил минимальные цены на крепкий алкоголь

2 минуты чтения 01:43 20 декабря

Сильнее всего подорожает коньяк. Минимальная розничная цена за пол-литра коньяка с 1 января 2026 года увеличится сразу на 104 рубля, говорится в приказе Министерства финансов. 

Вслед за коньяком с нового года подорожают водка и бренди. Минимальная цена за пол-литра бренди вырастет с 472 до 605 рублей, а водки — с 349 до 409 рублей. Новые цены будут действовать до конца 2031 года.

Таким образом, Минфин проведет второе повышение минимальных розничных цен на крепкий алкоголь за два года. Впервые стоимость, ниже которой продажа крепкого алкоголя в России запрещалась, установили на водку. Это случилось в 2009 году в рамках борьбы с незаконным производством спиртного. Минимальные цены на коньяк и бренди ввели в 2011 году, а на шампанское — в 2016 году.

Ранее в Бразилии врачи спасли жизнь мужчине с помощью русской водки. До этого бразилец отравился поддельным алкоголем, почувствовал сильные боли в животе и спутанность сознания. В больнице заподозрили интоксикацию метанолом. 

«Трупы из ямы стали падать в воду»
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
Политика11 минут чтения

Однако антидота у медиков не оказалось. Вместо него решили использовать  русскую водку, которую на протяжении четырех дней вводили пациенту через назогастральный зонд под контролем врача. В это время мужчина находился в состоянии искусственной комы.

Также стало известно, что продажи водки в Москве упали за последний год на 4,6% — до 3,7 литра на человека. Столица опустилась на 73 место в рейтинге российских регионов по потреблению водки на душу населения. А вот продажи пива, сидра, пуаре и медовухи в Москве, наоборот, увеличились. Рост составил 4,5% — до 37,4 литров на человека.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Трупы из ямы стали падать в воду»
Политика
«Трупы из ямы стали падать в воду»
Жители советского города увидели тайное массовое захоронение. Тогда власти решили как-то избавиться от улик — и придумали смыть их
00:01 20 декабря
Хрустальная империя Германа Грефа
Экономика
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
00:01
Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01 18 декабря
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников