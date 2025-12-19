Рубль обвалился после недавнего укрепления

Курс доллара на внебиржевом валютном рынке Форекс впервые с 19 ноября превысил отметку в 81 рубль, пишет РБК.

В начале декабря рубль резко укрепился по отношению к доллару из-за размещения Минфином России ОФЗ в юанях, сказал изданию аналитик-стратег УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. Однако, по его словам, эффект от этого технического события оказался краткосрочным и теперь курс рубля вернулся к уровням до размещения Минфина.

«Мы полагаем, что примерно на сопоставимых уровнях курс и закончит этот год. Если смотреть шире, можно отметить, что в последние месяцы рубль поддерживается высоким дифференциалом процентных ставок», — отметил Джиоев.

Ранее эксперты Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) и Института экономики роста им. Столыпина назвали аномальным укрепление рубля по отношению к доллару в 2025 году. Так, в начале года доллар стоил около 100 рублей, а в начале декабря подешевел до 76 рублей. При этом среднегодовой курс, как следует из данных Центрального банка России, составил 85 рублей за доллар.

Как отметили в ИКСИ, такое укрепление рубля вредит российской экономике, снижая выручку экспортеров, а также увеличивая риски дефолтов и банкротств бизнеса. Слишком сильный рубль, пояснили эксперты, также приводит к росту издержек в долларовом эквиваленте для российских производителей, что негативно отражается на их конкурентоспособности.

Ранее на слишком сильное укрепление российской валюты жаловался и председатель правления Сбера Герман Греф. При этом он заявил, что равновесным для экспортеров был курс в 98–105 рублей за один доллар.