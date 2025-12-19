EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Рубль обвалился после недавнего укрепления

2 минуты чтения 11:51 | Обновлено: 12:33
Рубль обвалился после недавнего укрепления

Курс доллара на внебиржевом валютном рынке Форекс впервые с 19 ноября превысил отметку в 81 рубль, пишет РБК. 

В начале декабря рубль резко укрепился по отношению к доллару из-за размещения Минфином России ОФЗ в юанях, сказал изданию аналитик-стратег УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. Однако, по его словам, эффект от этого технического события оказался краткосрочным и теперь курс рубля вернулся к уровням до размещения Минфина.

«Мы полагаем, что примерно на сопоставимых уровнях курс и закончит этот год. Если смотреть шире, можно отметить, что в последние месяцы рубль поддерживается высоким дифференциалом процентных ставок», — отметил Джиоев.

Хрустальная империя Германа Грефа
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
Экономика17 минут чтения

Ранее эксперты Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) и Института экономики роста им. Столыпина назвали аномальным укрепление рубля по отношению к доллару в 2025 году. Так, в начале года доллар стоил около 100 рублей, а в начале декабря подешевел до 76 рублей. При этом среднегодовой курс, как следует из данных Центрального банка России, составил 85 рублей за доллар.

Как отметили в ИКСИ, такое укрепление рубля вредит российской экономике, снижая выручку экспортеров, а также увеличивая риски дефолтов и банкротств бизнеса. Слишком сильный рубль, пояснили эксперты, также приводит к росту издержек в долларовом эквиваленте для российских производителей, что негативно отражается на их конкурентоспособности.

Ранее на слишком сильное укрепление российской валюты жаловался и председатель правления Сбера Герман Греф. При этом он заявил, что равновесным для экспортеров был курс в 98–105 рублей за один доллар.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Alamy

Посмотрите другие материалы

Хрустальная империя Германа Грефа
Экономика
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
00:01
Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01 18 декабря
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников