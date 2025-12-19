Россияне спросили у Путина о подорожавших продуктах

Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал «ощутимую инфляцию» в виде подорожания цен на продукты питания. Ведущие озвучили ему вопросы россиян о том, почему цены в стране растут, а зарплаты, при этом, остаются прежними.

По словам Путина, уровень продовольственной инфляции зависит от того, какую продовольственную корзину использует человек. Два года назад наблюдалась острая ситуация с ценами на куриные яйца, но сейчас эта проблема, как утверждает Путин, уже решена.

«Сейчас цены снизились на чуть ли на 16%. Поэтому это тоже факторы. Но без всяких сомнений мы должны наблюдать, что происходит в каждом сегменте», — сказал он.

Отвечая на вопрос с экрана о госрегулировании цен на рыбу, Путин заявил, что вмешательство государства в ценообразование является «сложной и очень опасной историей», которая может привести к дефициту.

«Как только начнем регулировать, как только ставим определенную планку, так сразу пропадает товар. В условиях рыночной экономики это именно такой результат, как правило получается», — утверждает он.

При этом Путин согласился, что есть сферы, где госрегулирование необходимо. В пример он привел ценообразование на фармацевтические товары из списка жизненно важных лекарственных препаратов.

«Там есть планка, выше которой подниматься нельзя. Но для обычного товара — это сложная история. Но вы правы в том, что рыбы на столе граждан России не хватает. Есть определенные нормы и мы пока до них не дотягиваемся», — добавил Путин.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что российские производители продуктов решили повысить цены из-за налогов. Речь шла о компаниях «Орими Трэйд», которая производит чай Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», кофе Jardin и «Жокей», а также о «Лотте КФ Рус», которая выпускает кондитерские изделия Choco Pie, Amante, Chic Choc.

О том, как сильно вырастут закупочные цены не сообщалось. Производители лишь попросили торговые сети «быть готовыми к этому», объяснив свое решение повышением НДС с начала следующего года.