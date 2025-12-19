EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Россияне спросили у Путина о подорожавших продуктах

2 минуты чтения 13:56 | Обновлено: 14:20

Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал «ощутимую инфляцию» в виде подорожания цен на продукты питания. Ведущие озвучили ему вопросы россиян о том, почему цены в стране растут, а зарплаты, при этом, остаются прежними.

По словам Путина, уровень продовольственной инфляции зависит от того, какую продовольственную корзину использует человек. Два года назад наблюдалась острая ситуация с ценами на куриные яйца, но сейчас эта проблема, как утверждает Путин, уже решена.

«Сейчас цены снизились на чуть ли на 16%. Поэтому это тоже факторы. Но без всяких сомнений мы должны наблюдать, что происходит в каждом сегменте», — сказал он.

Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
Экономика20 минут чтения

Отвечая на вопрос с экрана о госрегулировании цен на рыбу, Путин заявил, что вмешательство государства в ценообразование является «сложной и очень опасной историей», которая может привести к дефициту.

«Как только начнем регулировать, как только ставим определенную планку, так сразу пропадает товар. В условиях рыночной экономики это именно такой результат, как правило получается», — утверждает он.

При этом Путин согласился, что есть сферы, где госрегулирование необходимо. В пример он привел ценообразование на фармацевтические товары из списка жизненно важных лекарственных препаратов. 

Сталин навсегда лишил этот народ родины
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
Политика38 минут чтения

«Там есть планка, выше которой подниматься нельзя. Но для обычного товара — это сложная история. Но вы правы в том, что рыбы на столе граждан России не хватает. Есть определенные нормы и мы пока до них не дотягиваемся», — добавил Путин.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что российские производители продуктов решили повысить цены из-за налогов. Речь шла о компаниях «Орими Трэйд», которая производит чай Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», кофе Jardin и «Жокей», а также о «Лотте КФ Рус», которая выпускает кондитерские изделия Choco Pie, Amante, Chic Choc.

О том, как сильно вырастут закупочные цены не сообщалось. Производители лишь попросили торговые сети «быть готовыми к этому», объяснив свое решение повышением НДС с начала следующего года.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Хрустальная империя Германа Грефа
Экономика
Хрустальная империя Германа Грефа
Главный банк страны стал силен как никогда. В чем подвох?
00:01
Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01 18 декабря
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Горящие новости
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников