Экономика

СМИ: Российские производители продуктов решили повысить цены из-за налогов

2 минуты чтения 00:28 12 декабря | Обновлено: 00:38 12 декабря

Две российские продуктовые компании предупредили ритейлеров о росте цен на свою продукцию с 1 января 2026 года, аргументируя это решение повышением налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо, отправленное розничным сетям, которое оказалось в распоряжении редакции.

Речь идет о компании «Орими Трэйд» — производителе чая Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», кофе Jardin и «Жокей», а также о «Лотте КФ Рус», которая выпускает кондитерские изделия под брендами Choco Pie, Amante, Chic Choc.

Издание отмечает, что в письме не говорится, как сильно вырастут закупочные цены. Производители просят торговые сети «быть готовыми к этому» и объясняют меру повышением НДС с начала будущего года.

О повышении цен также предупредили компании «Хлебпром» (Mirel, «Русская нива», Dr. Korner, Jr. Korner, Bakerton), «Кофейный дом «Хорсъ»» (Egoiste), и «Торговый дом «Кухня без границ»» («Биг ланч» и «Вот это да»), сообщает «Фонтанка».

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», сошлись во мнении, что в текущей экономической ситуации розничные сети в России не могут повышать цены, чтобы компенсировать растущие закупочные цены и издержки. «Население переходит к сберегательной модели потребления, сокращая траты, в том числе и на продукты питания», — пояснил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. 

В такой ситуации ритейлерам становится особенно выгодно развивать собственные торговые марки (СТМ), отметил управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. По его словам, так сети могут контролировать рост издержек и сокращать зависимость от сторонних производителей.

По данным Infoline, около 20-30% от оборота в крупных российских продуктовых сетях уже составляют СТМ. А в некоторых случаях ритейлеры практически полностью отказываются от торговли «чужой» продукцией. Так, на долю СТМ по итогам 2024 года пришлось около 95% выручки сети магазинов «Вкусвилл».

Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДС с 20% до 22% 28 ноября, он вступит в силу с 1 января 2026 года. Повышенный налог затронет большинство продовольственных и непродовольственных товаров, за исключением тех категорий, которые продолжают облагаться по ставке 10%. К льготным товарам относятся продукты первой необходимости — мясо, молоко, овощи, яйца, сахар и другие, а также детские товары, книги и медицинская продукция.

