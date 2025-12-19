EN
Экономика

Путин оценил состояние экономики России

2 минуты чтения 12:56 | Обновлено: 13:25

Владимир Путин 19 декабря начал прямую линию по итогам 2025 года, которую совместил с большой пресс-конференцией. В ходе выступления он прокомментировал нынешнее состояние российской экономики.

По его словам, в этом году ВВП страны вырос лишь на 1%, а за последние три года — на 9,7%. Инфляция в России сократилась до 5,7–5,8%, а «рекордно низкий» уровень безработицы — до 2,2%, добавил Путин.

Снижение темпов экономического роста он назвал «сознательным шагом», «платой за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей».

«А что у нас дальше происходит? Промышленное производство выросло тоже на 1%, а вот обрабатывающая промышленность — на 3,1%. Производство сельскохозяйственной продукции выросло на 3,3%», — рассказал Путин.

При этом, по его словам, зарплаты в стране выросли на 4,5%. Кроме того, власти ожидают дефицит бюджета в этом году в размере 2,6%, а в следующем — 1,6%. Тем временем, растут международные резервы Центробанка, которые составили 741,5 миллиарда долларов, добавил Путин.

«Самое главное заключается в том, что нам удалось. И надо отдать должное правительству: провели большую работу, удалось сбалансировать бюджет. Причем качество этой балансировки находится на уровне 2021 года. И это очень важный показатель устойчивости экономики и финансовой системы страны», — сказал он.

Ранее Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал отчет об инфляции в России. Согласно документу, в следующем году российской экономике грозит стагнация в лучшем случае и спад в худшем из-за высокой ключевой ставки, низких цен на сырье и сильного рубля.

Кроме того, в 2026 году может прекратиться финансирование некоторых отраслей, что в центре назвали «отрицательным бюджетным стимулом».

