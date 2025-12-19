СМИ рассказали о «серьезной проблеме» для Зеленского

В последнее время президент США Дональд Трамп и российские чиновники заявляют, что Россия и Украина близки к заключению мирного соглашения, несмотря на остающиеся спорные вопросы, пишет Politico. В то же время, помимо вопроса об искренности намерений России завершить войну, есть еще одна проблема, которая «в значительной степени осталась без внимания», — мнение самих украинцев.

Politico задалось вопросом, сможет ли президент Украины Владимир Зеленский «продать» мирное соглашение, предусматривающее вывод украинских войск с территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, населению.

Киевский международный институт социологии (КИИС) на прошлой неделе опубликовал результаты опроса, согласно которым 75% украинцев считают мирное соглашение, в котором будут прописаны территориальные уступки, неприемлемым.

В этом случае гарантии безопасности, которых требует Зеленский от США и Европы, важны не только для предотвращения повторного российского вторжения, но и для того, чтобы убедить скептически настроенных украинцев в целесообразности сделки. Так, в случае заключения мира с уступками территорий украинский президент попытается донести до населения, что эти уступки стоят того, чтобы получить надежные гарантии безопасности, отмечает Politico.

Издание пишет, что более привлекательным вариантом для украинцев может оказаться не передача территорий, а создание на неоккупированных частях Донбасса «свободной экономической зоны» — это предложили США и допустил Зеленский. Согласно опросу КИИС, такое решение готовы поддержать 72% украинцев.

При этом опрошенные Politico депутаты партии Зеленского и оппозиционных фракций считают, что украинскому президенту не удастся убедить население страны, если ему не оставят альтернативы и потребуют передать часть территорий России. По словам нардепа Александры Устиновой, это будет воспринято как капитуляция.

«Несмотря на усталость от войны, несмотря на все наши проблемы, я почти уверен, что не так уж много людей готовы заплатить любую цену, чтобы остановить войну», — заявил Егор Черниев, заместитель председателя Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке и член партии Зеленского.

Неназванный украинский чиновник рассказал Politico, что Зеленскому придется «разговаривать с людьми, которых он ненавидит, среди политической и военной элиты, которые ему не доверяют», что было бы для него серьезной проблемой. Собеседник издания также усомнился, что у Зеленского достаточно навыков и темперамента для формирования «широкого политического консенсуса» в отсутствии экс-главы Офиса президента Андрея Ермака. Источник Politico назвал последнего «политическим механиком».

В то же время бывшая помощница Зеленского Юлия Мендель считает, что многие украинцы не могут сейчас высказаться о желании мира, потому что оно может быть «неправильно истолковано», а человека могут счесть предателем и обвинить в измене или сотрудничестве с Россией.