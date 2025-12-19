Ученые узнали о возрастной «предвзятости» зумеров

Ученые из Эксетерского университета в Англии выяснили, что представители поколения Z с трудом запоминают лица людей других поколений и лучше распознают лица ровесников. Об этом сообщает Newsweek.

Издание отмечает, что такая тенденция называется возрастной предвзятостью, причем наиболее явно она проявлялась у зумеров, тогда как люди более старшего поколения одинаково запоминали лица людей разных возрастов.

Исследователи проанализировали две возрастные группы: людей 19–30 лет и 69–80 лет. Сначала им показали несколько незнакомых лиц, а затем попросили их найти в более широком наборе, в который добавили ранее неизвестные лица.

Молодые люди лучше всего справлялись с распознаванием лиц своей возрастной группы, но испытывали заметно большие трудности с лицами пожилых людей. В отличие от них, пожилые люди одинаково точно распознавали как молодые, так и пожилые лица.

Профессор психологии Сиро Сивиле считает, что такая разница обусловлена жизненным опытом, а не предрассудками. По его словам, пожилые люди всю свою жизнь взаимодействовали с людьми разного возраста.

«Поскольку участники старшего возраста были молодыми, у них развилась способность обрабатывать информацию, содержащуюся в лицах молодых людей, и узнавать их. С возрастом они учатся обрабатывать и распознавать лица пожилых людей», — рассказал профессор.

Чтобы дополнительно проверить, является ли опыт ключевым фактором, исследователи повторили задание, используя перевернутые изображения лиц. В этом случае разницы в результатах практически не было. По словам ученых, ​​поскольку у людей практически нет реального опыта распознавания перевернутых лиц, этот эксперимент подтвердил их предположения о причинах возрастной предвзятости.

Ученые подчеркнули, что результаты их работы помогают исключить объяснения, связанные с эйджизмом или негативными стереотипами. Трудности, с которыми сталкивались молодые люди при распознавании лиц пожилых людей, были вызваны лишь недостаточной практикой.