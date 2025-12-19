EN
Общество

Ученые нашли положительный эффект от мата

2 минуты чтения 18:11

Недавнее исследование показало, что грубые ругательства могут повысить физическую выносливость. Матерные слова также способны снижать уровень подавленности и переводить мозг в состояние повышенной концентрации, свидетельствуют данные, опубликованные командой ученых из Килского университета в Англии. 

Первоначально авторы исследования предполагали, что ругательства активируют врожденную реакцию организма в формате «бей или беги». Однако эксперименты не подтвердили подобную взаимосвязь. Зато мат вызывает состояние расторможенности, снимая с человека социальные ограничения и раскрепощая его.

«Во многих ситуациях люди сознательно или бессознательно сдерживают себя. Ругань — это легкодоступный способ почувствовать себя уверенным и менее рассеянным», — сказал глава исследования, психолог Килского университета Ричард Стивенс.

Авторы научной работы отобрали 192 человек и попросили их каждые две секунды произносить на свое усмотрение матерное или нейтральное слово, параллельно отжимаясь от стула. Результаты эксперимента показали, что ругательства в каждом случае повышали не только уверенность участников, но и на 11% увеличил их физическую выносливость — они выполняли спортивную нагрузку дольше тех, кто не матерился.

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
Криминал15 минут чтения

«Эти результаты помогают объяснить, почему ругательства стали таким распространенным явлением. Мат — это в буквальном смысле недорогой и легкодоступный инструмент, позволяющий повысить работоспособность», — отметил Стивенс. 

Доля россиян, ежедневно использующих мат в своей речи, увеличилась в полтора раза за последние 17 лет. Семь из десяти жителей России матерятся иногда, причем мужчины это делают чаще, чем женщины. 

