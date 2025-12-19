Ученые нашли положительный эффект от мата

Недавнее исследование показало, что грубые ругательства могут повысить физическую выносливость. Матерные слова также способны снижать уровень подавленности и переводить мозг в состояние повышенной концентрации, свидетельствуют данные, опубликованные командой ученых из Килского университета в Англии.

Первоначально авторы исследования предполагали, что ругательства активируют врожденную реакцию организма в формате «бей или беги». Однако эксперименты не подтвердили подобную взаимосвязь. Зато мат вызывает состояние расторможенности, снимая с человека социальные ограничения и раскрепощая его.

«Во многих ситуациях люди сознательно или бессознательно сдерживают себя. Ругань — это легкодоступный способ почувствовать себя уверенным и менее рассеянным», — сказал глава исследования, психолог Килского университета Ричард Стивенс.

Авторы научной работы отобрали 192 человек и попросили их каждые две секунды произносить на свое усмотрение матерное или нейтральное слово, параллельно отжимаясь от стула. Результаты эксперимента показали, что ругательства в каждом случае повышали не только уверенность участников, но и на 11% увеличил их физическую выносливость — они выполняли спортивную нагрузку дольше тех, кто не матерился.

«Эти результаты помогают объяснить, почему ругательства стали таким распространенным явлением. Мат — это в буквальном смысле недорогой и легкодоступный инструмент, позволяющий повысить работоспособность», — отметил Стивенс.

Доля россиян, ежедневно использующих мат в своей речи, увеличилась в полтора раза за последние 17 лет. Семь из десяти жителей России матерятся иногда, причем мужчины это делают чаще, чем женщины.