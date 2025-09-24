Россияне стали больше материться

Доля россиян, ежедневно использующих мат в своей речи, увеличилась в полтора раза за последние 17 лет, сообщил провластный Всероссийский центр изучения общественного мнения. Хотя бы иногда матерятся семь из десяти россиян, а каждый пятый утверждает, что вообще не использует нецензурную лексику.

Матерящихся мужчин оказалось больше, чем женщин: 80% против 66%. При этом мужчин, которые используют мат ежедневно (46%), почти вдвое больше женщин с такой же привычкой (24%).

Самым матерящимся поколением оказались зумеры, к которым ВЦИОМ относит россиян, родившихся в 2001-2007 годах. Среди людей в возрасте 18-24 лет каждый день используют мат 65% опрошенных. Это почти вдвое больше, чем доля ежедневно матерящихся взрослых россиян всех возрастов (34%).

Среди россиян, родившихся в 1947 году и ранее, 57% заявили, что не используют мат, а 5% — что используют его каждый день. Доля ежедневно употребляющих матерные слова растет в каждом следующем поколении. Так, родившиеся в 1948-1967 годах матерятся каждый день в 17% случаев, в 1968-1981 — 36%, в 1982-1991 — 41%, 1992-2000 — 57%.

Большинство опрошенных (59%) считают, что мат используют в тех случаях, когда он «к слову приходится», 37% ответили, что люди матерятся, чтобы «отвести душу». Вариант «собираются оскорбить того, к кому обращаются» выбрали 17%, а «пытаются показать, что они “свои ребята”» — 15%.

Также у участников исследования спросили, поддерживают ли они законопроект о маскировке мата на сайтах и в соцсетях. 71% ответили, что скорее поддерживают принятие такого закона. При этом единственной возрастной категорией, которая не поддержала вероятное нововведение, оказались зумеры.