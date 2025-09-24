EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россияне стали больше материться

2 минуты чтения 15:03 | Обновлено: 15:15

Доля россиян, ежедневно использующих мат в своей речи, увеличилась в полтора раза за последние 17 лет, сообщил провластный Всероссийский центр изучения общественного мнения. Хотя бы иногда матерятся семь из десяти россиян, а каждый пятый утверждает, что вообще не использует нецензурную лексику.

Матерящихся мужчин оказалось больше, чем женщин: 80% против 66%. При этом мужчин, которые используют мат ежедневно (46%), почти вдвое больше женщин с такой же привычкой (24%).

Войне — хуй, корабль — на хуй, Путин — хуйло
Войне — хуй, корабль — на хуй, Путин — хуйло
Филолог Ксения Туркова — о том, как война сняла табу с мата
Общество4 минуты чтения

Самым матерящимся поколением оказались зумеры, к которым ВЦИОМ относит россиян, родившихся в 2001-2007 годах. Среди людей в возрасте 18-24 лет каждый день используют мат 65% опрошенных. Это почти вдвое больше, чем доля ежедневно матерящихся взрослых россиян всех возрастов (34%).

Среди россиян, родившихся в 1947 году и ранее, 57% заявили, что не используют мат, а 5% — что используют его каждый день. Доля ежедневно употребляющих матерные слова растет в каждом следующем поколении. Так, родившиеся в 1948-1967 годах матерятся каждый день в 17% случаев, в 1968-1981 — 36%, в 1982-1991 — 41%, 1992-2000 — 57%.

Образцовый капиталист
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
Экономика38 минут чтения

Большинство опрошенных (59%) считают, что мат используют в тех случаях, когда он «к слову приходится», 37% ответили, что люди матерятся, чтобы «отвести душу». Вариант «собираются оскорбить того, к кому обращаются» выбрали 17%, а «пытаются показать, что они “свои ребята”» — 15%.

Также у участников исследования спросили, поддерживают ли они законопроект о маскировке мата на сайтах и в соцсетях. 71% ответили, что скорее поддерживают принятие такого закона. При этом единственной возрастной категорией, которая не поддержала вероятное нововведение, оказались зумеры.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Образцовый капиталист
Экономика
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
00:01
Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01 23 сентября
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Общество
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
00:01 22 сентября
Тайна свидетельницы 
Криминал
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
17:00 21 сентября
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01 20 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
В моду вошла одежда из советских одеял