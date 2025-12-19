EN
Женщина 20 лет хранила дома тело убитой ее мужем дочери

2 минуты чтения 17:34 | Обновлено: 17:35

В Японии 76-летнюю Кейко Мори признали виновной в сокрытии тела дочери, которая была убита ее покойным мужем. Женщина хранила труп в собственном доме в течение 20 лет, пишет The Independent.

Мори арестовали в сентябре после того, как она сама явилась в полицию и призналась в том, что хранит дома труп дочери. В ходе обыска полицейские обнаружили тело, лежавшее в морозилке. Несмотря на заморозку, труп достаточно сильно разложился.

Японка рассказала, что дочь, которой на момент смерти было 29 лет, убил собственный отец. Женщина рассказала суду, что убитая злоупотребляла наркотиками и била родителей.

Совершив убийство, муж Мори хотел явиться с повинной в полицию, но супруга удержала его. С тех пор она 20 лет хранила тело сначала в шкафу, а когда запах разлагающейся плоти «наполнил весь дом», купила для этого морозильную камеру. В полицию Мори пошла лишь после того, как ее супруг скончался в минувшем сентябре.

Суд приговорил женщину к одному году тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на три года. Мягкий приговор суд мотивировал в том числе показаниями Мори о том, что она с мужем регулярно подвергалась физическому насилию со стороны убитой.

В ноябре в Южной Корее 40-летний мужчина признался в том, что убил свою девушку, а затем почти год выдавал себя за нее в переписке с ее родственниками, которые в итоге и обратились в полицию, начав подозревать неладное. Кроме того, убийца смог взять на имя своей жертвы кредит, который потратил на аренду жилья. Тело убитой все это время он хранил у себя дома в морозильной камере.

