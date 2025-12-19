EN
Путин рассказал о будущем России

2 минуты чтения 15:08 | Обновлено: 15:30
Путин рассказал о будущем России

Британский журналист Стив Розенберг из Би-би-си на прямой линии с Владимиром Путиным задал ему вопрос о том, какое будущее тот планирует и строит для страны. 

«В этом будущем будет ли, как сейчас, караться законом любое публичное несогласие с официальной линией, будет ли усиливаться поиск врагов, и внешних, и внутренних, и в этом будущем будет ли все чаще отключаться мобильный интернет по стране, будут ли еще новые “специальные военные операции”? Или Россия пойдет по другому пути?» — спросил Розенберг, отметив, что сейчас вся власть в России находится в руках Путина, а следовательно, и будущее тоже.

В ответ Путин в очередной раз рассказал, что закон об «иноагентах», который, по его словам, «постоянно подвергается критике», придумали и приняли первыми западные страны, в том числе США. Там, как утверждает Путин, эти законы были более жесткими и предусматривали лишение свободы в качестве наказания. Как утверждает Путин, в России «нет ничего такого».

«У нас нет репрессий и уголовного преследования», — заявил Путин, добавив, что в России «немало примеров», когда людей, которые перестали заниматься политической деятельностью, финансируемой из-за рубежа, исключали из списка «иноагентов».

Путину также напомнили об иске на пять миллиардов долларов, поданном президентом США Дональдом Трампом к Би-би-си. Его Путин назвал «семейным делом», но добавил, что компания занимается подтасовками фактов при «недостоверном» освещении событий. По мнению Путина, Трамп был прав, подавая иск.

«Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением, будете соблюдать наши интересы так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши. Если вы не будете нас надувать, как надули с расширением НАТО на восток. <…> Как у нас в народе говорят, кинули, просто пренебрегли нашими интересами в сфере безопасности», — продолжил Путин.

По его словам, западные политические деятели «своими руками» создали нынешнюю политическую ситуацию, а после продолжили «нагнетать обстановку, постоянно говоря о том, что они готовятся к войне с Россией».

Далее Путин заявил, что власть, сосредоточенная в руках Путина, прописана в Конституции, но большая часть российских законов инициируется парламентом. В конце своего ответа Путин заявил, что не Россия воюет с Западом, а Запад с Россией.

Фото:Gavriil Grigorov / Reuters

