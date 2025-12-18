EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Против пенсионерки возбудили уголовное дело за продажу квартиры по «схеме Долиной»

2 минуты чтения 18:19

Привокзальный отдел полиции в городе Тула возбудил уголовное дело против 70-летней женщины. В действиях пенсионерки нашли признаки покушения на мошенничество в крупном размере после того, как она продала квартиру, а затем отсудила ее обратно, сообщает газета «Слобода».

Год назад житель Тулы Даниил Волчков приобрел однокомнатную квартиру рядом с центром города за 1,6 миллиона рублей. Сделку оформили быстро: погасили все долги по коммуналке, а пенсионерка вовремя выписалась из квартиры. Деньги за сделку поступили на банковский счет.

На следующий день риэлтору Волчкова стали поступать угрозы. Покупателей предупреждали, что если они появятся в квартире, то «им конец». В полиции выяснилось, что бывшая владелица квартиры попала под влияние мошенников и отдала им 660 тысяч рублей. Однако пенсионерка отдала мошенникам личные деньги, не имеющие отношения к продаже квартиры: те до сих пор лежали на отдельном банковском счету.

Уже в январе 2025 года Волчков узнал, что по квартире идет судебное разбирательство, так как пенсионерка хотела вернуть ее себе. И суд требование женщины удовлетворил, признав сделку о купле-продажи недействительной. Однако деньги, заплаченные за квартиру, мужчине никто не вернул.

Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
Общество9 минут чтения

«Ее адвокат прямо мне сказала: “Какие еще деньги?! Будет с пенсии отдавать по три копейки”. Хотя муж ее племянницы рассказывал телевизионщикам, что на мои деньги пенсионерка жила весь год», — рассказывал Волчков журналистам. 

Основное отличие дела Волчкова от похожих сделок, проведенных по «схеме Долиной», заключается в том, что пенсионерка не успела отдать деньги мошенникам. Наоборот, женщина признавалась, что тратила их на себя. Поэтому Волчков обвинил ее в мошенничестве, а полиция возбудила уголовное дело, усмотрев в действиях пенсионерки состав преступления.

Верховный суд 18 декабря опубликовал полное определение по делу о покупке Полиной Лурье квартиры артистки Ларисы Долиной. Согласно документу, Долина, как дееспособный человек, должна в первую очередь «самостоятельно отвечать за последствия своего поведения». А «заблуждение» певицы, что она продает квартиру якобы фиктивно, не может быть основанием для признания сделки недействительной.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Советская Россия проиграла Латвии войну
Политика
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
00:01
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря