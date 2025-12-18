Против пенсионерки возбудили уголовное дело за продажу квартиры по «схеме Долиной»

Привокзальный отдел полиции в городе Тула возбудил уголовное дело против 70-летней женщины. В действиях пенсионерки нашли признаки покушения на мошенничество в крупном размере после того, как она продала квартиру, а затем отсудила ее обратно, сообщает газета «Слобода».

Год назад житель Тулы Даниил Волчков приобрел однокомнатную квартиру рядом с центром города за 1,6 миллиона рублей. Сделку оформили быстро: погасили все долги по коммуналке, а пенсионерка вовремя выписалась из квартиры. Деньги за сделку поступили на банковский счет.

На следующий день риэлтору Волчкова стали поступать угрозы. Покупателей предупреждали, что если они появятся в квартире, то «им конец». В полиции выяснилось, что бывшая владелица квартиры попала под влияние мошенников и отдала им 660 тысяч рублей. Однако пенсионерка отдала мошенникам личные деньги, не имеющие отношения к продаже квартиры: те до сих пор лежали на отдельном банковском счету.

Уже в январе 2025 года Волчков узнал, что по квартире идет судебное разбирательство, так как пенсионерка хотела вернуть ее себе. И суд требование женщины удовлетворил, признав сделку о купле-продажи недействительной. Однако деньги, заплаченные за квартиру, мужчине никто не вернул.

«Ее адвокат прямо мне сказала: “Какие еще деньги?! Будет с пенсии отдавать по три копейки”. Хотя муж ее племянницы рассказывал телевизионщикам, что на мои деньги пенсионерка жила весь год», — рассказывал Волчков журналистам.

Основное отличие дела Волчкова от похожих сделок, проведенных по «схеме Долиной», заключается в том, что пенсионерка не успела отдать деньги мошенникам. Наоборот, женщина признавалась, что тратила их на себя. Поэтому Волчков обвинил ее в мошенничестве, а полиция возбудила уголовное дело, усмотрев в действиях пенсионерки состав преступления.

Верховный суд 18 декабря опубликовал полное определение по делу о покупке Полиной Лурье квартиры артистки Ларисы Долиной. Согласно документу, Долина, как дееспособный человек, должна в первую очередь «самостоятельно отвечать за последствия своего поведения». А «заблуждение» певицы, что она продает квартиру якобы фиктивно, не может быть основанием для признания сделки недействительной.