Общество

Названы города с самым высоким и низким уровнем стресса

2 минуты чтения 08:48

Компания Remitly, предоставляющая цифровые финансовые услуги, провела исследование и выяснила, в каких городах в мире самый высокий и самый низкий уровень стресса. На это обратил внимание Time Out.

В ходе анализа эксперты изучили более 170 крупных городов и сравнили их по пяти факторам, которые могут быть потенциальным источником стресса. К ним относятся, за сколько жители проезжают расстояние в 10 километров и какой в городе уровень пробок, индекс стоимости жизни, в котором учитывают цены на продукты, транспорт, коммунальные и другие услуги, но не учитывается аренда или ипотечные платежи за жилье.

Также в число критериев для оценки городов вошли показатель доступности системы здравоохранения, индекс преступности и средний уровень загрязнения воздуха. Каждый город оценивался по всем пяти факторам, а затем показатели суммировались для создания «индекса стресса» по 10-балльной шкале.

Советская Россия проиграла Латвии войну
Советская Россия проиграла Латвии войну
Попытка захвата провалилась, а РСФСР обещала отказаться от ее территории «на вечные времена», но через 20 лет СССР обманом оккупирует республику
Политика25 минут чтения

Так, городами с наибольшим уровнем стресса оказались Нью-Йорк в США, Дублин в Ирландии, Мехико в Мексике, Манила на Филиппинах, Лондон в Великобритании, Милан в Италии, Афины в Греции, Сан-Паулу в Бразилии, Турин в Италии и Калькутта в Индии. 

Отмечается, что стресс может быть вызван различными факторами в разных странах мира. Например, города Латинской Америки часто сталкиваются с проблемами с безопасностью, в то время как в некоторых частях Европы и Северной Америки уровень стресса выше из-за стоимости жизни.

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
Криминал15 минут чтения

Самыми спокойными городами исследователи признали Эйндховен и Утрехт в Нидерландах, Канберру в Австралии, Таллин в Эстонии, Гронинген в Нидерландах, Тронхейм и Берген в Норвегии, Порту в Португалии, Брисбен в Австралии и Роттердам в Нидерландах.

Отдельно исследователи отметили, что Нидерланды можно назвать страной с наименьшем уровнем стресса в целом, поскольку четыре города, расположенных в этой стране, вошли в топ-10 самых спокойных.

