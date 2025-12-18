Названы города с самым высоким и низким уровнем стресса

Компания Remitly, предоставляющая цифровые финансовые услуги, провела исследование и выяснила, в каких городах в мире самый высокий и самый низкий уровень стресса. На это обратил внимание Time Out.

В ходе анализа эксперты изучили более 170 крупных городов и сравнили их по пяти факторам, которые могут быть потенциальным источником стресса. К ним относятся, за сколько жители проезжают расстояние в 10 километров и какой в городе уровень пробок, индекс стоимости жизни, в котором учитывают цены на продукты, транспорт, коммунальные и другие услуги, но не учитывается аренда или ипотечные платежи за жилье.

Также в число критериев для оценки городов вошли показатель доступности системы здравоохранения, индекс преступности и средний уровень загрязнения воздуха. Каждый город оценивался по всем пяти факторам, а затем показатели суммировались для создания «индекса стресса» по 10-балльной шкале.

Так, городами с наибольшим уровнем стресса оказались Нью-Йорк в США, Дублин в Ирландии, Мехико в Мексике, Манила на Филиппинах, Лондон в Великобритании, Милан в Италии, Афины в Греции, Сан-Паулу в Бразилии, Турин в Италии и Калькутта в Индии.

Отмечается, что стресс может быть вызван различными факторами в разных странах мира. Например, города Латинской Америки часто сталкиваются с проблемами с безопасностью, в то время как в некоторых частях Европы и Северной Америки уровень стресса выше из-за стоимости жизни.

Самыми спокойными городами исследователи признали Эйндховен и Утрехт в Нидерландах, Канберру в Австралии, Таллин в Эстонии, Гронинген в Нидерландах, Тронхейм и Берген в Норвегии, Порту в Португалии, Брисбен в Австралии и Роттердам в Нидерландах.

Отдельно исследователи отметили, что Нидерланды можно назвать страной с наименьшем уровнем стресса в целом, поскольку четыре города, расположенных в этой стране, вошли в топ-10 самых спокойных.