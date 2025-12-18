Дудь и Наки обсудили врагов российской власти

Журналист Майкл Наки дал интервью Юрию Дудю, в котором они обсудили, кого Россия и Украина могут считать своими врагами.
По словам Наки, Украина «может думать», что журналистка и писательница Юлия Латынина является «легитимной целью ВСУ». При этом Наки отметил, что он не является «международным судом», поэтому не может определять, кто является легитимной целью, а кто нет.
Дудь процититровал прошлое высказывание Наки о том, что он не желает Латыниной, чтобы ее «взорвали», но не удивится, если это произойдет. После Дудь задал вопрос о том, считает ли Наки себя, исходя из логики с Латыниной, врагом путинской России.
«Конечно, и ты враг государства “путинская Россия”. Юр, я никогда в жизни не поверю, что ты не думаешь о том, что тебя могут убить российские спецслужбы», — ответил Наки. По его мнению, Дудь находится в первой десятке тех, кого Россия причисляет к своим «врагам».
На вопрос о том, кто еще входит в эту десятку, Наки заявил, что это может быть «любой прямой политический оппонент нынешней власти, в котором власть видит угрозу».
«Здесь есть проблема, потому что восприятие нынешней власти специфично. Например ты в восприятии нынешней власти — креатура [Михаила] Ходорковского… потому что нынешняя власть нас с тобой не воспринимает как субъектов. В их представлении всегда есть серьезный дядя… и вот он за тебя ответственный», — рассказал Наки, добавив, что такое восприятие Дудя началось благодаря пропагандисту Владимиру Соловьеву.
По мнению Наки, в Кремле считают, что «серьезный дядя», стоящий за ним, — это бывший глава ФБК Леонид Волков, причем так считает не только Владимир Путин, но и бывший совладелец «Юкоса» Леонид Невзлин.
Далее журналист назвал топ «врагов» российской власти. В нее вошли Михаил Ходорковский, Леонид Волков, Юрий Дудь, Майкл Наки, Юлия Навальная, Максим Кац и расследователи Мария Певчих, Христо Грозев и Роман Доброхотов.