Российские власти допустили разблокировку Roblox

Администрация Roblox готова выполнить требования, необходимые для разблокировки сервиса в России. Об этом сообщил Роскомнадзор.

По версии регулятора, руководство игровой платформы признало, что недостаточно обеспечивало модерацию контента в играх и безопасность чатов между пользователями. Также администрация Roblox заявила РКН о «готовности к взаимодействию для принятия мер, необходимых для удаления деструктивной и опасной информации, пресечения преступных действий и коммуникаций пользователей на платформе».

«Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей в сети “Интернет”, то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство», — говорится в заявлении РКН.

В пресс-службе Roblox подтвердили ТАСС, что ведут переговоры с Роскомнадзором и заявили о готовности «пересмотреть свои процессы модерации контента». В частности, платформа готова «временно ограничить свои коммуникационные сервисы в России для восстановления доступа пользователей к игре». Вероятно, речь идет об отключении чатов для российских пользователей.

В начале декабря российские власти заблокировали на территории страны сверхпопулярную среди детей и подростков многопользовательскую компьютерную игру Roblox. После этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что дети завалили Кремль письмами с требованиями разблокировать игру.

В свою очередь, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что после блокировки Roblox покинуть страну хочет каждый второй российский школьник.