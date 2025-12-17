EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Российские власти допустили разблокировку Roblox

2 минуты чтения 14:58 | Обновлено: 15:55

Администрация Roblox готова выполнить требования, необходимые для разблокировки сервиса в России. Об этом сообщил Роскомнадзор.

По версии регулятора, руководство игровой платформы признало, что недостаточно обеспечивало модерацию контента в играх и безопасность чатов между пользователями. Также администрация Roblox заявила РКН о «готовности к взаимодействию для принятия мер, необходимых для удаления деструктивной и опасной информации, пресечения преступных действий и коммуникаций пользователей на платформе».

Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
Общество9 минут чтения

«Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей в сети “Интернет”, то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство», — говорится в заявлении РКН.

В пресс-службе Roblox подтвердили ТАСС, что ведут переговоры с Роскомнадзором и заявили о готовности «пересмотреть свои процессы модерации контента». В частности, платформа готова «временно ограничить свои коммуникационные сервисы в России для восстановления доступа пользователей к игре». Вероятно, речь идет об отключении чатов для российских пользователей.

В начале декабря российские власти заблокировали на территории страны сверхпопулярную среди детей и подростков многопользовательскую компьютерную игру Roblox. После этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что дети завалили Кремль письмами с требованиями разблокировать игру.

В свою очередь, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что после блокировки Roblox покинуть страну хочет каждый второй российский школьник. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01 16 декабря
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря
Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01 12 декабря