Власти первой в мире страны начали платить гражданам просто так

Правительство Маршалловых островов запустило национальный проект по получению универсального базового дохода. Он предполагает, что каждый гражданин островного государства сможет получать фиксированную сумму в долларах вне зависимости от трудовой занятости, сообщает The Guardian.

В рамках программы по увеличению уровня жизни люди, постоянно проживающие на Маршалловых островах, получают каждые четыре месяца по 200 долларов. Первую выплату произвели в ноябре этого года, отмечает издание. Человек может сам решать, в каком виде получить деньги: либо на специальный цифровой кошелек в криптовалюте, либо на традиционный банковский счет, либо в виде чека.

«200 долларов на человека в квартал, что составляет около 800 долларов в год, не заставят вас уволиться с работы… Но на самом деле это как бы поднимает моральный дух людей», — подчеркнул министр финансов Маршалловых островов Дэвид Пол.

Большинство жителей островов предпочли традиционные способы получения денег: около 60% выплат в первом раунде были переведены непосредственно на банковские счета, а остальная часть была выдана в виде бумажных чеков. И только 12% согласились получить деньги на свой криптовалютный кошелек.

Финансовый менеджер Анели Сарана, участвовавшая во внедрении базового дохода, рассказала, что многие получатели сразу же потратили деньги на основные нужды. Люди покупали продукты питания и предметы первой необходимости.

Программа базового дохода финансируется из целевого фонда, созданного по соглашению с США. Активы фонда на данный момент составляют более 1,3 миллиарда долларов, до 2027 года американское правительство выделит дополнительные 500 миллионов долларов. Отчасти эти вложения направлены на то, чтобы компенсировать жителям Маршалловых Островов десятилетия американских ядерных испытаний.

Власти Ирландии также решили выплачивать базовый доход, который предназначается исключительно для творческих людей. В 2022 году в стране запустили пилотный проект, в рамках которого около двух тысяч художников и других представителей сферы искусства каждый месяц получали по 1500 тысячи долларов. Проект должен был завершиться еще в августе 2025 года, но его продлили до февраля 2026 года.