Нагиева потребовали признать «иноагентом» за его критику российских фильмов о войне

Депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев потребовал признать актера Дмитрия Нагиева «иноагентом» и запретить ему сниматься в фильмах, финансируемых из госбюджета. Соответствующие письма он направил министру культуры Ольге Любимовой и министру юстиции Константину Чуйченко.

«Допустил высказывания, содержащие пренебрежительное и негативное отношение к проведению специальной военной операции, а также к тематике защиты Отечества и подвигу российских военнослужащих. В частности, на премьере фильма „Елки-12“ были зафиксированы и растиражированы в СМИ его заявления, в которых в ироничной и уничижительной форме оценивались события, связанные с СВО, и высказывалась усталость от фильмов, посвященных военной тематике, противопоставляя им „иллюзию мирной счастливой жизни“», — говорится в жалобе Гулиева.

Речь идет о заявлении актера во время премьеры фильма «Елки-12», которая прошла 13 декабря. В тот день Нагиев поделился с журналистами мнением о том, что российские зрители устали от обилия фильмов про войну.

«Столько фильмов про войну, просто сил уже нет. Серость, грязь, эта иллюзия мирной счастливой жизни», — ответил Нагиев журналисту на вопрос о популярности кинофраншизы «Елки», в которой он играет одну из главных ролей уже в четвертый раз.

Кроме того, выступая на сцене, актер иронично подчеркнул, что зрители пришли на очередную часть фильма, так как «с зарубежным контентом в наших кинотеатрах совсем ж*па».

На своей странице во «Вконтакте» депутат Гулиев назвал Нагиева «чучелом, которое решило высказаться».

«„Сил уже нет“ у него „на четвертый год войны“, очень тяжело ему живется за границей. А в Курской области все кайфуют. Я не понимаю, как такие персонажи попадают на большой экран. Ничем не помогает стране, сбежал как маленький ребенок от проблем и ответственности и гавкает что-то с умным видом», — написал парламентарий.

Минюст и Минкульт пока не комментировали обращение депутата.