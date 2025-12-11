EN
Рубль резко упал

2 минуты чтения 16:45

Курс рубля к доллару резко снижался во время торгов 11 декабря, когда один доллар стоил более 81,33 рубля, сообщает платформа Investing.com.

Здесь дети вешались от голода
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
Политика26 минут чтения

На открытии торгов курс равнялся 78,24 рубля за доллар. Падал рубль и по отношению к евро, курс которого составлял 93,04 рубля. Утром сегодняшнего дня евро торговался за 91,5 рубля. 

Официальные курсы доллара и евро, установленные Центробанком на 11 декабря, равняются 77,8998 и 91,3806 рубля соответственно. Профильный портал «Банки.ру» пишет, что резкое падение рубля к доллару наблюдается даже на фоне решения ФРС США о планах закупить казначейские векселя в объеме до 40 миллиардов долларов в течение ближайшего месяца.

Эксперты считают, что падение курса связано с увеличением вероятности конфискации замороженных российских активов со стороны Евросоюза во время саммита глав входящих в ЕС стран, который состоится на следующей неделе.

Investing сообщает, что рубль достиг минимума своей стоимости с 19 ноября — российская валюта падает третью сессию подряд. Агентство Reuters предполагает, что снижение курса рубля может быть связано с показателями продажи валюты в России.

ЦБ отчитался в среду о падении продажи выручки экспортерами в ноябре на 17% по сравнению с данными по октябрю. При этом курс рубля, по мнению регулятора, все еще поддерживается снижением спроса на иностранную валюту. 

Центробанк также опросил аналитиков по вопросу об ожидаемом курсе рубля в декабре 2025 года и в следующем году. Они считают, что в ближайшие недели падение продолжится, а доллар достигнет отметки в 83,8 рублей. В 2026 году игроки на рынке ожидают ослабления валюты России до показателям в 90,3 рубля за доллар.

Позже рубль отыграл часть падения. На момент публикации курсы доллара и евро равняются 79,3875 и 92,946 соответственно.

