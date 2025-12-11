Рубль резко упал

Курс рубля к доллару резко снижался во время торгов 11 декабря, когда один доллар стоил более 81,33 рубля, сообщает платформа Investing.com.
На открытии торгов курс равнялся 78,24 рубля за доллар. Падал рубль и по отношению к евро, курс которого составлял 93,04 рубля. Утром сегодняшнего дня евро торговался за 91,5 рубля.
Официальные курсы доллара и евро, установленные Центробанком на 11 декабря, равняются 77,8998 и 91,3806 рубля соответственно. Профильный портал «Банки.ру» пишет, что резкое падение рубля к доллару наблюдается даже на фоне решения ФРС США о планах закупить казначейские векселя в объеме до 40 миллиардов долларов в течение ближайшего месяца.
Эксперты считают, что падение курса связано с увеличением вероятности конфискации замороженных российских активов со стороны Евросоюза во время саммита глав входящих в ЕС стран, который состоится на следующей неделе.
Investing сообщает, что рубль достиг минимума своей стоимости с 19 ноября — российская валюта падает третью сессию подряд. Агентство Reuters предполагает, что снижение курса рубля может быть связано с показателями продажи валюты в России.
ЦБ отчитался в среду о падении продажи выручки экспортерами в ноябре на 17% по сравнению с данными по октябрю. При этом курс рубля, по мнению регулятора, все еще поддерживается снижением спроса на иностранную валюту.
Центробанк также опросил аналитиков по вопросу об ожидаемом курсе рубля в декабре 2025 года и в следующем году. Они считают, что в ближайшие недели падение продолжится, а доллар достигнет отметки в 83,8 рублей. В 2026 году игроки на рынке ожидают ослабления валюты России до показателям в 90,3 рубля за доллар.
Позже рубль отыграл часть падения. На момент публикации курсы доллара и евро равняются 79,3875 и 92,946 соответственно.