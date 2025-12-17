«Киви» запустила электронный кошелек в России с возможностью платить картой за границей

Российская компания «Киви», которая завладела активами международной платежной группы QIWI в стране, и банк «Евроальянс», принадлежащий микрофинансовой организации «Займер», объявили о запуске электронного кошелька Qplus. Об этом пишут «Ведомости».

Представитель Qplus рассказал, что клиенты могут пользоваться электронным кошельком с 17 сентября. На нем можно хранить средства в рублях, а также на валютном счете в казахстанских тенге.

Помимо этого, Qplus позволяет переводить деньги между электронными кошельками, по номеру телефона или банковской карты, а также оплачивать услуги напрямую. По словам представителя сервиса, клиенты могут совершать покупки в заграничных путешествиях с помощью смартфона, поддерживающего технологию NFC.

Со временем список услуг, доступных для прямой оплаты через Qplus, будет расширен. В частности, появится возможность расплачиваться по QR-коду и осуществлять трансграничные переводы. В перспективе в кошельке могут появиться встроенные финансовые продукты с выгодными условиями, сказал Forbes зампред правления банка «Евроальянс» Андрей Тарасов.

Для открытия Qplus пользователю нужно зарегистрироваться в приложении или на сайте, после чего пройти упрощенную идентификацию, чтобы пользоваться услугами в полном объеме. В первом квартале 2026 года клиентам станет доступна идентификация через сервис «Госуслуги».

«Для “Займера” это сотрудничество важно в первую очередь потому, что новый трансакционный бизнес, которым будет заниматься “Евроальянс”, в меньшей степени зависит от динамики ключевой ставки и оценивается рынком по существенно более высоким мультипликаторам, чем традиционное кредитование», — сказал Forbes гендиректор микрофинансовой организации (МФО) Роман Макаров.

Банк «Евроальянс» полностью принадлежит «Займеру» с июня 2025 года. Головная компания группы — крупнейшая независимая МФО в России по объему выданных микрозаймов и чистой прибыли.

В январе 2024 года международная платежная группа QIWI закрыла сделку по продаже российских активов и разделению бизнеса. Большая часть активов перешла АО «Киви». Уже в январе Банк России отозвал лицензию у Киви Банка, из-за чего, в частности, перестал работать самый популярный продукт — QIWI кошелек.