Поддержать
Новости

ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка

10:06 • 21.02.2024

Центробанк России отозвал лицензию у КИВИ Банка. Об этом говорится на сайте российского ЦБ. 

Регулятор утверждает, что банк нарушал федеральное законодательство, а также законы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. 

Одним из самых известных продуктов банка стал QIWI кошелек. После отзыва лицензии у банка его пополнение стало невозможным, обратил внимание ТАСС.

По оценкам ЦБ, банк занимал 89 место в системе по величине активов. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать