ЦБ отозвал лицензию у КИВИ Банка

Центробанк России отозвал лицензию у КИВИ Банка. Об этом говорится на сайте российского ЦБ.

Регулятор утверждает, что банк нарушал федеральное законодательство, а также законы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Одним из самых известных продуктов банка стал QIWI кошелек. После отзыва лицензии у банка его пополнение стало невозможным, обратил внимание ТАСС.

По оценкам ЦБ, банк занимал 89 место в системе по величине активов.

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