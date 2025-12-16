EN
Жена тренера «Зенита» сравнила немецких пограничников с нацистами из фильма Тарантино 

2 минуты чтения 12:25 | Обновлено: 12:48
Тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака и его жену Анну задержали в аэропорту немецкого города Мюнхен. Об этом Анна Семак рассказала в личном телеграм-канале.

По ее словам, во время поездки в Германию она сделал несколько покупок в местных магазинах, а на вылете из Мюнхена, «не приняв во внимание новые реалии, уверенно направились оформлять tax free».

Анна написала, что сотрудники аэропорта приняли их «радостно» и «понимающе кивали», а затем пригласили в отдельную комнату под предлогом «маленькой проблемы».

«Дальше как в тумане… Полиция, допрос, слово crime, подписи на бумагах в графе «обвиняемый» и ощущение полной беспомощности… Зная по опыту, что в таких ситуациях единственно возможная форма поведения — полное принятие, я молчала и глубоко дышала, доверившись мужу», — говорится в посте супруги тренера «Зенита».

«По новым законам, граждане РФ не имеют права вывозить из Европы в Россию купленные вещи, превышающие сумму 300€ за товарную единицу», — поделилась Семак новым для себя открытием.

Она также посетовала, что в итоге они с мужем опоздали на рейс, потеряв оплаченные билеты, но до этого «никому не было дела». По словам Семак, чтобы успеть на следующий рейс, пришлось доплатить большую сумму. «Выдохнув, как только самолет оторвался от земли, мы попрощались с Германией и Мюнхеном навсегда», — резюмировала Семак.

Фото:@semak_anna / Telegram

