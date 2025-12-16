EN
Политика

СМИ рассказали о способных склонить его к сделке уязвимостях Зеленского 

2 минуты чтения 08:22 | Обновлено: 08:23

У президента Украины Владимира Зеленского есть две уязвимости, которые могут склонить его к заключению мирной сделки. Об этом пишет американское издание Washington Post, ссылаясь на собственные источники.

По их словам, первой уязвимостью является недавний коррупционный скандал в Украине, который привел к отставке главы Офиса президента Андрея Ермака. Вторая уя\вимость.— это продолжающиеся российские удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Как отметил высокопоставленный европейский чиновник, чьего имени издание не называет, эти две уязвимости могут сделать Зеленского более готовым к заключению мирного соглашения.

«Я действительно считаю, что они никогда не относились к этому так серьезно, как мы сейчас. И почему-то создается впечатление, что это связано с коррупционным скандалом и всей внутренней неразберихой», — сказал он.

Накануне очередной раунд переговоров делегаций США и Украины, к которым присоединились представители Евросоюза, прошел в Берлине. После его завершения президент США Дональд Трамп заявил, что доволен ходом переговоров, а источники агентства Reuters в Белом доме заявили, что сторонам удалось согласовать 90% спорных вопросов.

Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
Экономика20 минут чтения

В частности, украинская сторона согласилась с пунктом о невступлении Украины в НАТО в обмен на гарантии безопасности, аналогичные Пятой статье устава Североатлантического альянса, согласно которой нападение на одного члена считается атакой на весь блок. 

По итогам переговоров в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к России с предложением прекратить огонь 25 декабря — на католическое Рождество. 

Горящие новости
