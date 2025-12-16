«Тайный Санта» может стать причиной конфликта на работе

Игра в «Тайного Санту», которую часто практикуют в рабочих коллективах, может стать причиной разногласий и конфликтов между коллегами. Об подобных случаях рассказал The Guardian.

Как правило, суть игры заключается в том, что каждый участник тайно выбирает одного человека из группы и готовит для него подарок, а сам получает сюрприз от другого участника. Таким образом, все остаются с презентами. Элемент неожиданности по задумке должен объединять коллектив и приносить радость.

Но в рабочих коллективах не всегда все идет по плану. К примеру, Сюзанна Бевес рассказала The Guardian, что во время своей работы учителем в международной школе в Германии получила от своего «Тайного Санты» игральные карты и записку, в которой говорилось, что подарок выбрали для нее, так как «она одинока и, скорее всего, останется таковой, потому что у нее нет друзей».

Тайный санта: что дарить? Собрали 20 подарков до 500 рублей Общество 5 минут чтения

Бевес до сих пор не знает, от кого из коллег был тот подарок. После того случая она, по собственным словам, надолго перестала участвовать в «Тайном Санте» и лишь недавно снова смогла принимать участие в предновогодней игре.

Еще один случай, о котором написал The Guardian, случился с Тони О’Брайеном на его первой в жизни работе в государственной службе Северной Ирландии. Незадолго до зимних праздников мужчине пришлось усыпить свою собаку, о чем он рассказал коллегам. Но человек, которому попалось его имя в лотерее «Тайного Санты», решил, что хорошей идеей будет подарить собачий корм, пеленки и двух надувных собак в качестве шутки.

«Я пытался сделать вид, что понял шутку, но был в ужасе, — рассказал О’Брайен. — Это ужасная история. И почему кто-то решил так легкомысленно отнестись к ней, особенно публично, для меня было непонятно».

Формат «Тайного Санты» бывает и другим. К примеру, участники могут покупать подарки не для конкретных людей, а класть их под елку, после чего брать себе любой из принесенных другими людьми. Именно в таком приняла участие Ребекка Йоргенсен, которая на тот момент работала в Западном Голливуде. На праздник можно было приходить со своими семьями, и она привела своего девятилетнего сына Эллиота.

Мальчик открыл подарок, в котором оказались съедобные женские трусы. К счастью, вмешался другой сотрудник, которому достались изысканные орехи, рассказала Йоргенсен. По ее словам, ее коллега обменялся подарками с Эллиотом.

Фото: Maxime / Unsplash

Также причиной для конфликта может стать реакция коллеги на свой подарок. О подобном случае рассказал Иэн из британского города Солфорд. В рамках «Тайного Санты» в офисе ему подарили магнитный пазл, но незадолго до праздников он купил холодильник с пластиковым покрытием. Увидев подарок, Иэн сказал, что он ему не подходит. Оказалось, что сюрприз готовила самая близкая коллега мужчины. Она обиделась и несколько месяцев с ним не общалась.

По-настоящему злобные подарки, подобные тому, который получила Сюзанна Бевес, встречаются редко, рассказала Шелли Пул, управляющий директор консалтинговой компании в сфере HR в Веллингтоне, Новая Зеландия. Она также посоветовала быть осторожнее с шуточными подарками, особенно если презент высмеивает недостатки человека.

Чаще всего конфликт из-за «Тайного Санты» можно разрешить, если коллеги обсудят проблему и извинятся, отметила Пул. Она также рассказала, что несколько раз сталкивалась с ситуациями, когда такой способ не сработал, потому что происходящее было расценено как домогательство.

«Я видела одну ситуацию в мужском коллективе, где работали всего несколько женщин, и одна из них ясно дала понять коллегам, что ей не нравятся шутки на тему секса. И в качестве подарка на “Тайного Санту” ей вручили набор для бондажа», — рассказала Пул. По ее словам, в итоге вся команда прошла обучение по вопросам предотвращения сексуализированных домогательств.

Пул порекомендовала при подготовке подарка поговорить с кем-либо, кто хорошо знаком с получателем подарка, а также избегать подарков с сексуализированным подтекстом.

Из-за возможных конфликтов некоторые компании перестали проводить «Тайного Санту» в офисе, отметил The Guardian. Другие выбирают иные практики: обязательное раскрытие личности дарителя или составление вишлистов.