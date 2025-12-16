EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

«Тайный Санта» может стать причиной конфликта на работе

2 минуты чтения 17:10 | Обновлено: 17:18
«Тайный Санта» может стать причиной конфликта на работе

Игра в «Тайного Санту», которую часто практикуют в рабочих коллективах, может стать причиной разногласий и конфликтов между коллегами. Об подобных случаях рассказал The Guardian.

Как правило, суть игры заключается в том, что каждый участник тайно выбирает одного человека из группы и готовит для него подарок, а сам получает сюрприз от другого участника. Таким образом, все остаются с презентами. Элемент неожиданности по задумке должен объединять коллектив и приносить радость.

Но в рабочих коллективах не всегда все идет по плану. К примеру, Сюзанна Бевес рассказала The Guardian, что во время своей работы учителем в международной школе в Германии получила от своего «Тайного Санты» игральные карты и записку, в которой говорилось, что подарок выбрали для нее, так как «она одинока и, скорее всего, останется таковой, потому что у нее нет друзей».

Тайный санта: что дарить?
Тайный санта: что дарить?
Собрали 20 подарков до 500 рублей
Общество5 минут чтения

Бевес до сих пор не знает, от кого из коллег был тот подарок. После того случая она, по собственным словам, надолго перестала участвовать в «Тайном Санте» и лишь недавно снова смогла принимать участие в предновогодней игре.

Еще один случай, о котором написал The Guardian, случился с Тони О’Брайеном на его первой в жизни работе в государственной службе Северной Ирландии. Незадолго до зимних праздников мужчине пришлось усыпить свою собаку, о чем он рассказал коллегам. Но человек, которому попалось его имя в лотерее «Тайного Санты», решил, что хорошей идеей будет подарить собачий корм, пеленки и двух надувных собак в качестве шутки.

«Я пытался сделать вид, что понял шутку, но был в ужасе, — рассказал О’Брайен. — Это ужасная история. И почему кто-то решил так легкомысленно отнестись к ней, особенно публично, для меня было непонятно».

Формат «Тайного Санты» бывает и другим. К примеру, участники могут покупать подарки не для конкретных людей, а класть их под елку, после чего брать себе любой из принесенных другими людьми. Именно в таком приняла участие Ребекка Йоргенсен, которая на тот момент работала в Западном Голливуде. На праздник можно было приходить со своими семьями, и она привела своего девятилетнего сына Эллиота.

Мальчик открыл подарок, в котором оказались съедобные женские трусы. К счастью, вмешался другой сотрудник, которому достались изысканные орехи, рассказала Йоргенсен. По ее словам, ее коллега обменялся подарками с Эллиотом.

Люди в новогоних колпаках
Фото: Maxime / Unsplash

Также причиной для конфликта может стать реакция коллеги на свой подарок. О подобном случае рассказал Иэн из британского города Солфорд. В рамках «Тайного Санты» в офисе ему подарили магнитный пазл, но незадолго до праздников он купил холодильник с пластиковым покрытием. Увидев подарок, Иэн сказал, что он ему не подходит. Оказалось, что сюрприз готовила самая близкая коллега мужчины. Она обиделась и несколько месяцев с ним не общалась.

По-настоящему злобные подарки, подобные тому, который получила Сюзанна Бевес, встречаются редко, рассказала Шелли Пул, управляющий директор консалтинговой компании в сфере HR в Веллингтоне, Новая Зеландия. Она также посоветовала быть осторожнее с шуточными подарками, особенно если презент высмеивает недостатки человека.

Чаще всего конфликт из-за «Тайного Санты» можно разрешить, если коллеги обсудят проблему и извинятся, отметила Пул. Она также рассказала, что несколько раз сталкивалась с ситуациями, когда такой способ не сработал, потому что происходящее было расценено как домогательство.

«Я видела одну ситуацию в мужском коллективе, где работали всего несколько женщин, и одна из них ясно дала понять коллегам, что ей не нравятся шутки на тему секса. И в качестве подарка на “Тайного Санту” ей вручили набор для бондажа», — рассказала Пул. По ее словам, в итоге вся команда прошла обучение по вопросам предотвращения сексуализированных домогательств.

Пул порекомендовала при подготовке подарка поговорить с кем-либо, кто хорошо знаком с получателем подарка, а также избегать подарков с сексуализированным подтекстом.

Из-за возможных конфликтов некоторые компании перестали проводить «Тайного Санту» в офисе, отметил The Guardian. Другие выбирают иные практики: обязательное раскрытие личности дарителя или составление вишлистов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Antenna / Unsplash

Посмотрите другие материалы

Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря
Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01 12 декабря
Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01 11 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России