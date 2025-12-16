Проданный в детстве сети педофилов мужчина рассказал о продолжавшемся годами насилии

Леон Тауэрс родился в 1975 году. В родной семье он прожил всего полгода, когда его нашли в детской кроватке рядом с телом мертвого отца. Мальчика передали в приемную семью, в которой он подвергался пыткам и унижениям, рассказывает The Independent.

Леон провел в приемной семье 14 лет. На протяжении этого времени его систематически избивали и говорили, что в смерти отца виновата его родная мать. На самом деле, покойный мужчина жестоко обращался с его матерью и в итоге продал ее мужчинам для группового изнасилования, лишь бы расплатиться с карточным долгом. Однако от мальчика скрывали правду и заставляли верить в ложь.

Когда Леону было восемь лет, его оставили на 14 часов голым в холодном угольном сарае в наказание за то, что он взял кусок хлеба без спроса. Также все зеркала в доме были завешаны полотенцами, чтобы он не мог видеть своего «уродливого» отражения.

«Меня держали там в плену… Я просто жил в этой пытке, в этой тюрьме, в этом аду и не мог сбежать», — вспоминал Леон свою жизнь в разговоре с The Independent.

Однажды он все же решился на побег. Первую ночь он провел в парке, и когда к нему из темноты вышел неизвестный мужчина, мальчик подумал, что с ним наконец поступят по-доброму. Через четыре дня Леона похитили и доставили в Лондон, где продали педофилам.

Леона вновь обманывали, говоря, что он должен постоянно переезжать, а добрые люди, которые готовы предоставить ему жилье, за ним присмотрят. В течение следующих трех месяцев его провезли по 17 домам. В каждом из них он подвергался изнасилованиям со стороны пожилых мужчин.

Слишком юный, чтобы понимать, что такое секс, Леон считал этих мужчин своими друзьями, ведь они водили его по ночным клубам и покупали ему одежду. Через три месяца Леону удалось сбежать и от торговцев детьми.

«Мне приходилось питаться на улице. Я помню, как съел недоеденный бургер из мусорного ведра, потому что умирал с голоду. Мне некуда было пойти, и я просто стоял в ужасе от мысли, что они снова найдут меня», — поделился он.

В конце концов его нашли социальные службы Англии. Следующие два года он, по его же словам, провел, пытаясь стереть все воспоминания: угонял машины, воровал в магазинах, принимал наркотики, периодически совмещая их с социальной работой.

Много лет спустя Леон разместил в Facebook обращение с просьбой предоставить информацию о своем отце. Тогда он и узнал правду о своих родителях и трагической судьбе матери, у которой отняли ребенка по ложному обвинению в убийстве. В марте 2020 года Леон написал ей сообщение: «Мне очень жаль, что тебе пришлось пережить. Я всегда любил тебя и хотел найти».

Она ответила через три минуты. Они общались каждый день, пока не встретились лично в мае 2025 года. На его 45-летие Одри отправила ему 45 поздравительных открыток. Сейчас Леон активно защищает интересы детей и ведет YouTube-канал Let’s Talk Trauma TV, на котором обсуждаются такие проблемы, как торговля детьми в целях сексуализированной эксплуатации, бытовое и сексуальное насилие.

«Кто-то должен быть их голосом… Воспитываясь в системе опеки, я понял, что, когда люди пропадают, никто их активно не ищет», — подчеркнул Леон.

Издание отмечает, что Леон вскоре станет послом по делам пропавших без вести. Он говорит, что жизненно важно разорвать порочный круг пропавших детей, и напоминает людям, что ни один ребенок не исчезает без причины.