EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Проданный в детстве сети педофилов мужчина рассказал о продолжавшемся годами насилии

2 минуты чтения 18:13

Леон Тауэрс родился в 1975 году. В родной семье он прожил всего полгода, когда его нашли в детской кроватке рядом с телом мертвого отца. Мальчика передали в приемную семью, в которой он подвергался пыткам и унижениям, рассказывает The Independent.

Леон провел в приемной семье 14 лет. На протяжении этого времени его систематически избивали и говорили, что в смерти отца виновата его родная мать. На самом деле, покойный мужчина жестоко обращался с его матерью и в итоге продал ее мужчинам для группового изнасилования, лишь бы расплатиться с карточным долгом. Однако от мальчика скрывали правду и заставляли верить в ложь.

Когда Леону было восемь лет, его оставили на 14 часов голым в холодном угольном сарае в наказание за то, что он взял кусок хлеба без спроса. Также все зеркала в доме были завешаны полотенцами, чтобы он не мог видеть своего «уродливого» отражения.

«Меня держали там в плену… Я просто жил в этой пытке, в этой тюрьме, в этом аду и не мог сбежать», — вспоминал Леон свою жизнь в разговоре с The Independent.

Здесь дети вешались от голода
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
Политика26 минут чтения

Однажды он все же решился на побег. Первую ночь он провел в парке, и когда к нему из темноты вышел неизвестный мужчина, мальчик подумал, что с ним наконец поступят по-доброму. Через четыре дня Леона похитили и доставили в Лондон, где продали педофилам.

Леона вновь обманывали, говоря, что он должен постоянно переезжать, а добрые люди, которые готовы предоставить ему жилье, за ним присмотрят. В течение следующих трех месяцев его провезли по 17 домам. В каждом из них он подвергался изнасилованиям со стороны пожилых мужчин.

Слишком юный, чтобы понимать, что такое секс, Леон считал этих мужчин своими друзьями, ведь они водили его по ночным клубам и покупали ему одежду. Через три месяца Леону удалось сбежать и от торговцев детьми. 

«Мне приходилось питаться на улице. Я помню, как съел недоеденный бургер из мусорного ведра, потому что умирал с голоду. Мне некуда было пойти, и я просто стоял в ужасе от мысли, что они снова найдут меня», — поделился он.

В конце концов его нашли социальные службы Англии. Следующие два года он, по его же словам, провел, пытаясь стереть все воспоминания: угонял машины, воровал в магазинах, принимал наркотики, периодически совмещая их с социальной работой. 

Убила насильника и сбежала
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
Мир8 минут чтения

Много лет спустя Леон разместил в Facebook обращение с просьбой предоставить информацию о своем отце. Тогда он и узнал правду о своих родителях и трагической судьбе матери, у которой отняли ребенка по ложному обвинению в убийстве. В марте 2020 года Леон написал ей сообщение: «Мне очень жаль, что тебе пришлось пережить. Я всегда любил тебя и хотел найти».

Она ответила через три минуты. Они общались каждый день, пока не встретились лично в мае 2025 года. На его 45-летие Одри отправила ему 45 поздравительных открыток. Сейчас Леон активно защищает интересы детей и ведет YouTube-канал Let’s Talk Trauma TV, на котором обсуждаются такие проблемы, как торговля детьми в целях сексуализированной эксплуатации, бытовое и сексуальное насилие.

«Кто-то должен быть их голосом… Воспитываясь в системе опеки, я понял, что, когда люди пропадают, никто их активно не ищет», — подчеркнул Леон.

Издание отмечает, что Леон вскоре станет послом по делам пропавших без вести. Он говорит, что жизненно важно разорвать порочный круг пропавших детей, и напоминает людям, что ни один ребенок не исчезает без причины.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Экономика
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
00:01
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Общество
Мы переехали в голландскую деревню и очень довольны
Поселились в глуши и взяли дом в ипотеку, а теперь делаем ремонт своими руками, чтобы не разориться
00:01 15 декабря
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Криминал
Беременную казахстанку зарезали в Германии
Родственники убитой называют ее мужа соучастником, но обвинения предъявили только его матери. Она сбежала в Россию, и расследование встало
00:01 13 декабря
Убила насильника и сбежала
Мир
Убила насильника и сбежала
Он напал на нее в тюрьме и получил 11 ударов ножом. Ей грозила смертная казнь, но все закончилось неожиданно
00:01 12 декабря
Здесь дети вешались от голода
Политика
Здесь дети вешались от голода
Две главные диктатуры XX века поделили Европу. Одна из них депортировала целые народы, а захват стран называла «присоединением». Это был СССР
00:01 11 декабря

Самое читаемое

Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
00:01 14 декабря
Горящие новости
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ: Путин счел конец войны угрозой своей власти
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
СМИ сообщили о запрете слов «жопа» и «говно» в России