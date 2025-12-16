В Госдуме раскрыли сроки полной блокировки YouTube в России

Роскомнадзор продолжит ограничивать работу YouTube в России вплоть до его полной блокировки. Об этом в интервью изданию «Абзац» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6–12 месяцев. Это связано с тем, что он по-прежнему продолжает игнорировать действующее российское законодательство. Все, кто пользуется этой площадкой для продвижения собственного контента, должны максимально быстро переходить на аналоги – это Rutube, «VK Видео» и другие», — предупредил он.

По словам депутата, «свой контент нужно продвигать на российских площадках или тех, которые не осуществляют действий против РФ и наших граждан». «Определенные ограничения со стороны РКН также поступательно будут проводиться и впредь до полного выдавливания YouTube», — продолжил Свинцов.

Издание добавляет, что российские общественники из организации «Отцы рядом» потребовали запрета популярной компьютерной игры The Sims. Лидер организации Иван Курбаков заявил, что игра негативно влияет на развитие детей, формирование их ценностей, а также мировоззрение и даже здоровье.

Ранее российские власти заблокировали на территории страны сверхпопулярную среди детей и подростков многопользовательскую компьютерную игру Roblox. После этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что дети завалили Кремль письмами с требованиями разблокировать игру.

В свою очередь, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что после блокировки Roblox покинуть страну хочет каждый второй российский школьник.