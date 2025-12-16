Финляндия предупредила о переброске российских войск к границам НАТО после заключения мира в Украине

После заключения мира в Украине Россия перебросит свои войска к границам стран НАТО. Об этом, как пишет газета Financial Times, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

«Мы знаем, что когда в Украине воцарится мир, Россия по-прежнему будет представлять угрозу. Очевидно, что они перебросят свои вооруженные силы к нашей границе и к границе с Балтийским морем», — сказал он, подчеркнув, что в связи с этим его стране требуется финансовая поддержка от других европейских государств.

Орло напомнил, что страны восточного фланга НАТО, включая Финляндию, вынуждены резко увеличить расходы на оборону, при этом они же являются главными спонсорами Украины с точки зрения ВВП, несмотря на то, что многие из их экономик переживают кризис.

16 декабря члены НАТО, имеющие сухопутную или морскую границу с Россией и Беларусью проведут саммит, где должны будут обсудить общие усилия по организации обороны. По словам Орпо, они попытаются объединить свои военные возможности в таких областях, как противовоздушная оборона, беспилотные летательные аппараты и сухопутные войска. Кроме того, стороны обсудят вопросы переброски вооружения и войск по европейскому континенту.

Накануне в Берлине завершился очередной раунд переговоров украинской и американской делегаций, в которых также приняли участие представители европейских стран. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что доволен ходом работы над мирным соглашением, а источники СМИ в Белом доме утверждали, что сторонам удалось согласовать позиции по 90% спорных вопросов.